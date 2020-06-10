|
В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.
10.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 мая 2020 17:06 3870
В Солигорске во время последних звонков и выпускных ограничат продажу спиртного.
Солигорский райисполком принял решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории района. Традиционно такие решения принимаются в связи с проведением в школах последних звонков и выпускных вечеров.
Так, продажа алкогольных напитков будет ограничена:
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая 2020 17:06 3870 В Солигорске во время последних звонков и выпускных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)