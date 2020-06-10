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На пенсионерку, к ногам которой упал милиционер на провокации в Гродно, завели дело
Источник материала: KYKY>
На 63-летнюю жительницу Гродно Станиславу Домшель завели административное дело за мелкое хулиганство. Она говорит, к ее ногам 29 мая упал тот самый милиционер Владимир Козловский во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты Светланы Тихановской. Да, это тот пикет, на котором, как говорили очевидцы, произошла провокация – и в результате мужа Светланы, блогера Сергея Тихановского задержали. Ему уже, кстати,
«Свобода»
«Интересно узнать, кого я избила: милиционера, который остался лежать на асфальте, или того, который убегал от своего лежачего приятеля... Вы знаете таких бабушек, которые всю жизнь нормально жили и в 63 года стали хулиганками?» – рассуждает Станислава. Если ее признают виновной, женщине
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