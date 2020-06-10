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На пенсионерку, к ногам которой упал милиционер на провокации в Гродно, завели дело

11.06.2020 06:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На 63-летнюю жительницу Гродно Станиславу Домшель завели административное дело за мелкое хулиганство. Она говорит, к ее ногам 29 мая упал тот самый милиционер Владимир Козловский во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты Светланы Тихановской. Да, это тот пикет, на котором, как говорили очевидцы, произошла провокация – и в результате мужа Светланы, блогера Сергея Тихановского задержали. Ему уже, кстати, предъявили обвинения.

«Свобода» пишет: Домшель считает, что она невиновна. «Я никого не убивала, не била, ничего», – возмущается она. Женщина вспоминает, что пришла на мирный пикет, чтобы оставить подпись за Тихановскую. Ничто не предвещало, но в какой-то момент она неожиданно увидела, как рядом с ней падает милиционер. Второй милиционер, по ее словам, «несся прямо на нее и толкнул ее изо всех сил», порвал ей сумку. Женщина чуть не упала сама, но ее успели поддержать люди со спины. Она удивляется, почему сотрудник милиции не помог своему коллеге подняться с земли.

«Интересно узнать, кого я избила: милиционера, который остался лежать на асфальте, или того, который убегал от своего лежачего приятеля... Вы знаете таких бабушек, которые всю жизнь нормально жили и в 63 года стали хулиганками?» – рассуждает Станислава. Если ее признают виновной, женщине грозит штраф от двух до 30 базовых величин или 15 суток ареста.

Читайте по теме: Первые задержания перед выборами. Как пикет кандидата в Гродно превратился в мем

 
Теги: Гродно
 
 
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На 63-летнюю жительницу Гродно Станиславу Домшель завели административное дело за мелкое хулиганство. Она говорит, к ее ногам 29 мая упал тот самый милиционер...
 
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