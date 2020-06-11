ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Светлана Тихановская заявила о возможной подготовке провокации

11.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская объявила об отмене пикетов в свою поддержку в Минске и областных городах. Собирать подписи не будут в ближайшие выходные — 12-14 июня.


Светлана Тихановская / кадр из видео

Это решение претендентка на президентский пост объяснила возможной подготовкой провокации со стороны спецслужб. Также она отметила, что на членов инициативной группы значительно выросло давление и продолжаются репрессии, передает "Еврорадио".

"Поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи", — заявила Тихановская.

Сбор подписей продолжится в регионах. По словам Тихоновской, ее группа подаст в ЦИК на регистрацию столько подписей, сколько будет собрано.

Пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской были, пожалуй, самыми многолюдными. В Минске и других городах люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы подписаться за Тихановскую.


Ее мужа, блогера Сергея Тихановского, задержали с соратниками в Гродно 29 мая после провокации на избирательном пикете. Его еще шесть человек обвиняют в подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 19 июня.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская объявила об отмене пикетов в свою поддержку в Минске и областных городах. Собирать подписи не будут в ближайшие выходные — 12-14 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям Беларуси транзит продукции через РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика