Светлана Тихановская заявила о возможной подготовке провокации

Светлана Тихановская / кадр из видео





"Еврорадио" . Это решение претендентка на президентский пост объяснила возможной подготовкой провокации со стороны спецслужб. Также она отметила, что на членов инициативной группы значительно выросло давление и продолжаются репрессии, передает





"Поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи", — заявила Тихановская.





Сбор подписей продолжится в регионах. По словам Тихоновской, ее группа подаст в ЦИК на регистрацию столько подписей, сколько будет собрано.





Пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской были, пожалуй, самыми многолюдными. В Минске и других городах люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы подписаться за Тихановскую.









Ее мужа, блогера Сергея Тихановского, задержали с соратниками в Гродно 29 мая после провокации на избирательном пикете. Его еще шесть человек обвиняют в подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 19 июня.