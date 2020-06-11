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Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям Беларуси транзит продукции через РФ

11.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям-посредникам из Беларуси транзит продукции по территории РФ в Казахстан и Киргизию.




Как сообщает служба, в рамках контроля поставок продукции из Беларуси было выявлено, что компании-посредники - "Ресурс-2020", "Трейд Милк" и ГК "Рик-Киртека" - поставили транзитом в Казахстан сыр, произведенный рядом белорусских предприятий (Полесский производственный участок ОАО "Милкавита", Щучинский маслосырзавод, Рогачевский молочно-консервный комбинат).

Однако комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана сообщил Россельхознадзору, что подконтрольные товары, отправленные этими фирмами, в республику не поступали. "Таким образом, указанные компании-посредники под видом ложного транзита поставляют в Россию продукцию белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на экспорт в РФ", - говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор принял решение с 16 июня запретить этим компаниям транзит через территорию России.

Кроме того, служба намерена обратиться в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию товаров, отправляемых этими посредниками в адреса получателей из государств-членов ЕАЭС.

Информацию о выявленных нарушениях Россельхознадзор также передаст ФСБ и МВД России для проведения необходимых мероприятий по установлению мест поступления контрабандной продукции, изъятию ее из оборота и выявлению круга лиц, причастных к незаконным действиям.
 
 
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Россельхознадзор с 16 июня запрещает трем компаниям-посредникам из Беларуси транзит продукции по территории РФ в Казахстан и Киргизию.
 
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