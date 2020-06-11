В Германии на всех заправках появятся терминалы для подзарядки электромобилей

Источник материала: Tut.by

Правительство Германии в рамках реализации стратегии восстановления экономики страны намерено повысить спрос населения на электромобили. Одна из мер по стимулированию спроса на «электрички» предусматривает установку на всех АЗС страны зарядных станций, сообщает Reuters .





Кроме того, немецкие власти объявили об увеличении субсидий на приобретение электрокаров до 6000 евро (для моделей стоимостью менее 40 тысяч евро) и, напротив, повысить налоги для владельцев машин с традиционными ДВС. Впрочем, как полагают в Федеральной ассоциации энергетики и водного хозяйства (BDEW), высокоскоростных электропостов на сетевых АЗС Германии может оказаться недостаточно для того, чтобы немцы массово поехали на электротяге.

По прикидкам экспертов BDEW, строительство зарядных станций должно стать действительно массированным — в стране должно насчитываться не менее 77 тысяч зарядных пунктов, в то время как число обычных АЗС в Германии сокращается (на сегодняшний день их немногим более 14 тысяч). При этом по состоянию на март 2020 года в стране имеется 27 730 зарядных терминалов.

Если верить статистике, то углеводороды немцам пока, что называется, роднее. В прошлом году в Германии доля электромобилей в общей структуре продаж легковушек составила лишь 1,8%, хотя спрос на батарейные машины продолжает расти — в мае этого года на «электрички», по данным Федерального бюро автомобильного транспорта (KBA), пришлось уже 3,3% продаж (всего реализовано 5578 электромобилей).