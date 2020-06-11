Беларусь улучшила позиции в глобальном рейтинге миролюбия

Источник материала: ОНТ

Беларусь поднялась в рейтинге «Глобального индекса миролюбия» (Global Peace Index 2020), который составили специалисты Институт экономики и мира, основываясь на различных показателях 163 стран мира.

В своей работе авторы рейтинга отмечают, что в целом ситуация в мире по данному показателю стала хуже. Степень миролюбия жителей определенной страны определяется на основании многих факторов: учитывается степень сплоченности общества, уровней экономической и политической стабильности, степень уважения прав человека, террористической угрозы и участия в военных конфликтах.





В этом году наша страна занимает 94-ю строчку рейтинга из 163. С прошлого года она поднялась на целых 4 позиции. Причем в последние годы это стало тенденцией: в 2019 году синеокая была на 97-м месте, в 2018-м — на 101-м, в 2017-м мы занимали 103-е место.

Самой миролюбивой еще с 2008 года, по мнению составителей рейтинга, до сих пор остается Исландия, где даже нет Вооруженных сил. Рейтинг показывает, что пятерка лидеров за последний год не поменялась: на втором месте — Новая Зеландия, далее — Португалия, Австрия и Дания.

Самыми агрессивными авторы рейтинга считают Афганистан, Сомали, Сирию, Южный Судан, Ирак, Йемен, Демократическую Республику Конго и Центральноафриканскую Республику.

Из окружающих Беларусь соседей самой миролюбивой признана Польша, расположившаяся на 29-й строчке рейтинга. Литва занимает 36-е место, Латвия — 34-е. При этом Россия и Украина находятся на нижних строчках рейтинга. Россия — на 154-м месте, оставшись там с прошлого года, Украина улучшила свои позиции и занимает 148-е место.

США занимают в рейтинге 121-ю строчку. Самой агрессивной среди стран ЕС авторы рейтинга считают Францию (66-е место). Самым миролюбивым из стран СНГ признан Казахстан (70-е место).

Фото: visionofhumanity.org

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