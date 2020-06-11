В Минске девушка прыгнула из окна 6 этажа и осталась жива

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июня в Минске около десяти вечера девушка прыгнула из окна квартиры на 6 этаже 7-этажного дома.

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям сообщили о стоящей в окне дома по проспекту Независимости, 44 девушке.



Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС незамедлительно установили спасательную подушку «Куб жизни» и автолестницу. Прыгнувшая из окна гражданка упала на спасательную подушку, после чего девушка была передана медработникам.



Фото: Минское ГУМЧС

Выясняется причина случившегося.

Несколькими неделями ранее в Минске сотрудники МЧС разворачивали «Куб жизни» ради спасения мужчины, который находился на крыше многоэтажки.