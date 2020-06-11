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В Минске девушка прыгнула из окна 6 этажа и осталась жива
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июня в Минске около десяти вечера девушка прыгнула из окна квартиры на 6 этаже 7-этажного дома.
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Прибывшие подразделения МЧС незамедлительно установили спасательную подушку «Куб жизни» и автолестницу. Прыгнувшая из окна гражданка упала на спасательную подушку, после чего девушка была передана медработникам.
Выясняется причина случившегося.
Несколькими неделями ранее в Минске сотрудники МЧС разворачивали «Куб жизни» ради спасения мужчины, который находился на крыше многоэтажки.
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Новости Беларуси. 10 июня в Минске около десяти вечера девушка прыгнула из окна квартиры на 6 этаже 7-этажного дома. По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям сообщили...
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