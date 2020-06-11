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Умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ
Источник материала: Tut.by
На 57-м году жизни умер главный тренер национальной команды Республики Беларусь по каратэ Анатолий Анатольевич Курьянович,
Победитель I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 г., неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года, он любил этот вид спорта и посвятил ему свою жизнь.
Завершив спортивную карьеру, Анатолий Анатольевич стал тренером, его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях.
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Он ушел на 57-м году жизни.
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