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Умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ

11.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 57-м году жизни умер главный тренер национальной команды Республики Беларусь по каратэ Анатолий Анатольевич Курьянович, сообщает Минспорта. 


Победитель I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 г., неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года, он любил этот вид спорта и посвятил ему свою жизнь. 

Завершив спортивную карьеру, Анатолий Анатольевич стал тренером, его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях. 

 
 
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