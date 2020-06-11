Умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ

Источник материала: Tut.by

На 57-м году жизни умер главный тренер национальной команды Республики Беларусь по каратэ Анатолий Анатольевич Курьянович, сообщает Минспорта.





Победитель I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 г., неоднократный чемпион СССР, чемпион Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года, он любил этот вид спорта и посвятил ему свою жизнь.

Завершив спортивную карьеру, Анатолий Анатольевич стал тренером, его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях.