Культовые конфеты в Беларуси начали выпускать в виде творожных сырков

«Савушкин продукт» первым в стране начал выпускать конфетную серию глазированных сырков. «Коровка» и «Трюфель» повторяют культовые конфеты по вкусу, а найти их можно на молочных витринах магазинов и торговых сетей страны.

Новинки открывают в Беларуси новый класс десертных глазированных сырков. Их готовит «Савушкин продукт» по собственным рецептам из творожного сыра, глазури и наполнителя со вкусом конфет. Технологи постарались максимально приблизить их к известным с детства «Коровке» и «Трюфелю».

Конфетная серия представлена двумя сырками. «Коровка» приготовлена из творожного сыра и покрыта карамельной глазурью, а узнаваемый вкус ей придает особый наполнитель с ароматом сливочной помадки. «Трюфель» в свою очередь – детально подобранное сочетание шоколада, миндаля и ванили. Сверху сырок щедро полит шоколадной глазурью.

«В Беларуси растет спрос на молочные десерты с яркими нестандартными вкусами. Конфетные сырки – как раз из числа новых направлений. Они наверняка заинтересуют любителей культовых конфет «Коровка» и «Трюфель». Привычный вкус в новом исполнении, при этом сырки менее калорийные, чем конфеты, и сделаны на основе нежного творожного сыра, что делает их оптимальным выбором для легкого десерта и полезного перекуса. Надеемся, подобные новинки позволят вывести сегмент десертных сырков на новый уровень», – отмечают в компании «Савушкин продукт».

Конфетные сырки весом по 40 граммов упакованы во флоу-паки. Их дизайн также отсылает к легендарным конфетам. Хранить творожные десерты можно в холодильнике до 20 дней. Новинки уже поставлены в крупные торговые сети.