Вечером перекроют трассу Р23 в обоих направлениях

Источник материала: Слуцк Город





11 июня с 22:30 до 00:00 на 9-м километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи вблизи агрогородка Сеница Минского района движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в обоих направлениях, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Движение перекроют в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств ДТП.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.