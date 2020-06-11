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Вечером перекроют трассу Р23 в обоих направлениях
11.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
11 июня с 22:30 до 00:00 на 9-м километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи вблизи агрогородка Сеница Минского района движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в обоих направлениях, рассказали в УВД Миноблисполкома.
Движение перекроют в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств ДТП.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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11 июня с 22:30 до 00:00 на 9-м километре автодороги Р-23 Минск-Микашевичи вблизи агрогородка Сеница Минского района движение всех видов транспортных средств будет...
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