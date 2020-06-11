МЧС проводит конкурс «Папа может!»

Источник материала: Горецкий вестник

Всем известно, что 8 марта — Международный женский день. А вот то, что существует Международный день отца, знают далеко не все. А он есть! Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах семьи чествуют любимых Отцов — глав семейств. История этого праздника началась более ста лет назад и инициировала его проведение женщина Сонора Додд.

В Беларуси День отца не является официальным праздником, но все-таки день, посвященный всем в мире папам, — еще один хороший повод сказать, как сильно мы их любим!

Могилевское областное управление МЧС предлагает Отцам доказать, что они настоящие защитники, стоящие на страже безопасности семьи и принять участие в конкурсе «ПАПА МОЖЕТ!», проводимого в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».





Для участия в конкурсе отцу и ребенку (детям) необходимо провести день вместе полезно и безопасно. Мамы в этот день освобождаются от домашних обязанностей (например, вполне могут провести день за чашкой кофе с подругами или в спа-салоне). Папам, конечно, придется не так сладко, зато как продуктивно! На протяжении дня отцу с ребенком (детьми) необходимо совместно выполнять задания, которые направлены на повышение знаний ребенка и условий проживания в области безопасности жизнедеятельности. Полет фантазии неограничен.

Сделать свой дом безопаснее (установить АПИ, замки на окна, убрать аптечку в недоступное место и т. д., подробная информация в чек-листе https://vk.com/m4smogilev?w=wall-140881608_10069 ).

Приготовить блюдо безопасности (в зависимости от кулинарных навыков: от бутерброда до торта).

Сделать для мамы безопасный сюрприз (рисунок, поделку, что-то креативное и интересное).

Снять видеоролик продолжительностью до 5 минут, на котором запечатлен этот день, на основании которой жюри будет выявлять победителя.

Направить заявку (ФИО участника (отец), ФИО ребенка (детей), контакты (телефон и e-mail) и презентацию, представляющую собой видеоролик (до 5 минут) с 1-2 фотографиями в оргкомитет в электронном виде на электронную почту bmoosp-mogilev@mail.ru не позднее 19.06.2020.

Папы! Ваши старания будут вознаграждены по достоинству: ценными призами от организаторов, которые еще больше предадут вам брутальности, дети еще больше станут вами гордиться, мамы отпустят из дома на целый день (а то и на два), и самое главное — жизнь вашей семьи станет безопаснее!

Уже придумывайте сценарий? И это правильно, стоит поторопиться, чтобы 21 июня в День отца именно Ваша презентация появилась на интернет-порталах. Докажите, что «ПАПА МОЖЕТ!»!

Могилевское областное управление МЧС