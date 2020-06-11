Нефтепровод Гомель-Горки начнут строить 1 ноября. Он будет стоить 300 млн рублей

Источник материала: Горецкий вестник

Строительство нефтепровода Гомель — Горки начнется 1 ноября. Он соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода «Дружба» и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти. Проект будет финансироваться за счет собственных средств ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и будет стоить около Br300 млн.





Общая протяженность нового магистрального нефтепровода составит до 207 километров. Максимальный объем перекачки — 6 миллионов тонн в год.

Трубопровод будет проходить по Гомельскому, Буда-Кошелевскому, Чечерскому, Кормянскому районам Гомельской области и Чериковскому, Славгородскому и Кричевскому районам Могилевской области. Крупные водные преграды трубопровод пересекать не будет

Уже заключен договор о проектировании с генеральной проектной организацией — ПО «Белоруснефть».