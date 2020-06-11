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Нефтепровод Гомель-Горки начнут строить 1 ноября. Он будет стоить 300 млн рублей
11.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Строительство нефтепровода Гомель — Горки
Общая протяженность нового магистрального нефтепровода составит до 207 километров. Максимальный объем перекачки — 6 миллионов тонн в год.
Трубопровод будет проходить по Гомельскому, Буда-Кошелевскому, Чечерскому, Кормянскому районам Гомельской области и Чериковскому, Славгородскому и Кричевскому районам Могилевской области. Крупные водные преграды трубопровод пересекать не будет
Уже заключен договор о проектировании с генеральной проектной организацией — ПО «Белоруснефть».
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Строительство нефтепровода Гомель — Горки начнется 1 ноября. Он соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода «Дружба» и улучшит...
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