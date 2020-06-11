Можно ли заболеть от холодной газировки и мороженого? Врач отвечает на простой вопрос

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Пора ангин начинается не зимой, а когда приходит тепло — чаще это май или июнь, рассказывает врач-оториноларинголог Александр Поливко. Одна из причин в том, что люди начинают утолять жажду холодными напитками и есть мороженое. Как правильно это делать, чтобы не страдало горло? Врач отвечает на « Простой вопрос ».



Александр ПоливкоВрач-оториноларинголог первой квалификационной категории медцентра «МедАвеню»

— Для горла наиболее опасен резкий перепад температуры. Чаще всего он возможен летом из-за кондиционеров, прохладительных напитков, мороженого.

Чтобы избежать быстрого переохлаждения и болезней горла (а это могут быть фарингит ангина (тонзиллит) и даже такое заболевание как паратонзиллярный абсцесс), надо соблюдать самые простые меры предосторожности. Если напиток холодный — на жаре его надо пить небольшими глотками. Можно перед тем, как выпить, набрать его и подержать во рту несколько секунд, а потом проглотить.

С осторожностью летом нужно относиться к газированной воде: у человека может появиться выраженное раздражение слизистой оболочки из-за пузырьков углекислого газа. В идеале жажду в жару утолять обычной питьевой водой комнатной температуры (можно слегка холоднее, но не ледяной). Если позволяет ситуация, то лучше не пить холодную воду, а протереть ей открытые участки тела — руки, лицо, лоб — это быстрее поможет охладиться.



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Что касается любимого летнего лакомства — мороженого, то его не стоит есть сразу — прямо из морозильной камеры. Надо дождаться легкого (необязательно доводить и до обратной крайности) таяния. Если же совсем не терпится — ешьте небольшими кусочками. Детям тоже следует давать полурастаявшее мороженое и следить, чтобы слишком холодную сладость они не съедали за два укуса.

Александр дополняет: достаточно часто сейчас говорят о том, что мороженым можно укреплять местный иммунитет полости рта.

— Длительное систематическое применение холода (например, когда спортсмены занимаются на льду) действительно тренирует организм. Он меньше отвечает на какие-то инфекционные процессы. Тем не менее, это не отменяет того, что человек все равно может болеть, пусть это и будет менее выраженный процесс.

Закаливаться же мороженым или холодными напитками исключительно летом не совсем правильно — слишком резкий перепад температур не идет иммунитету на пользу. Наоборот, такой процесс может привести к формированию хронического воспаления в горле, которое потом будет человека регулярно беспокоить.

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