Лукашенко направил Зеленскому в подарок белорусскую вышиванку

"Белорусские вышиванки отправляются в Киев. Там и для Владимира, и для Елены экземпляры", - говорится в сообщении.





По данным Telegram-канала, в прилагающемся к подарку письме говорится, что исторически Беларусь и Украина "стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие".





Ожидается, что подарок дойдет до адресата к белорусскому Дню вышиванки (2 июля).











