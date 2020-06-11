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Проктолог рассказала, как питаться при проблемах с кишечником

11.06.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проктолог рассказала, как питаться при проблемах с кишечником
О том, как правильно питаться при проблемах с кишечником рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости.

Питание людей с хроническими заболеваниями кишечника должно состоять из большого количества белка, клетчатки и магния. К таким продуктам можно отнести овощи, фрукты и сухофрукты, крупы, а также кисломолочные продукты. 


Для завтрака отлично подойдёт омлет, пюре из сухофруктов с отрубями, а также овощной салат с маслом. На перекус после завтрака можно съесть яблоко, натуральный йогурт или натуральное овсяное печенье. 

Идеальный обед должен обязательно включать в себя суп. Например, окрошку без колбасы, борщ без мяса или куриный бульон с перловкой. На второе человек может съесть любой вид мяса или рыбы в отварном или запечённом виде, дополнив блюдо овощами или салатом из них. 

В качестве примера для идеального ужина врач привела кабачковую запеканку, белую рыбу с овощами, отварную говядину, а также тушеную капусту. 

Медик рекомендовала употреблять не менее 1,5 литров воды в сутки. Если кишечнику не хватает влаги, то он начинает поглощать её из каловых масс. В результате это может привести к проблемам со стулом.

фото: gorodokboxing.com



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О том, как правильно питаться при проблемах с кишечником рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости. Питание людей с...
 
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