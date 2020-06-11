Проктолог рассказала, как питаться при проблемах с кишечником

Источник материала: ОНТ

О том, как правильно питаться при проблемах с кишечником рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова. Об этом сообщает РИА Новости.





Питание людей с хроническими заболеваниями кишечника должно состоять из большого количества белка, клетчатки и магния. К таким продуктам можно отнести овощи, фрукты и сухофрукты, крупы, а также кисломолочные продукты.





Для завтрака отлично подойдёт омлет, пюре из сухофруктов с отрубями, а также овощной салат с маслом. На перекус после завтрака можно съесть яблоко, натуральный йогурт или натуральное овсяное печенье.

Идеальный обед должен обязательно включать в себя суп. Например, окрошку без колбасы, борщ без мяса или куриный бульон с перловкой. На второе человек может съесть любой вид мяса или рыбы в отварном или запечённом виде, дополнив блюдо овощами или салатом из них.

В качестве примера для идеального ужина врач привела кабачковую запеканку, белую рыбу с овощами, отварную говядину, а также тушеную капусту.

Медик рекомендовала употреблять не менее 1,5 литров воды в сутки. Если кишечнику не хватает влаги, то он начинает поглощать её из каловых масс. В результате это может привести к проблемам со стулом.

фото: gorodokboxing.com









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