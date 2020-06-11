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Глава инициативной группы Натальи Кисель обложил матами журналиста «Нашей Нивы»

11.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель инициативной группы Натальи Кисель Сергей Штода признался журналисту «Нашей Нивы» в том, что вместо 147 зарегистрированных членов инициативной группы подписи в поддержку Натальи Кисель на самом деле собирают 2500 человек. Это является грубым нарушением законодательства.


Сергей Штода занимается грузоперевозками. В середине 2010-х он ненадолго вступил в ОГП. Фото Кирилла Хилько

Журналист Нашей Нивы Владислав Шведович предварительного предупредил г-на Штоду о том, что их беседа записывается и будет опубликована.

После публикации статьи Сергей Штода, зарегистрировавшись на сайте nn.by со своего номера мобильного телефона начал нецензурно отзываться об авторе статьи.

Владислав Шведовчи решил позвонить и еще раз пообщаться с Сергей Штодой. Последний не стеснялся в выборе слов. Стенограмма телефонного разговора здесь.

Издание передало аудиозапись разговора Наталье Кисель. Она отказалась публично комментировать ситуацию.
 
 
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Руководитель инициативной группы Натальи Кисель Сергей Штода признался журналисту «Нашей Нивы» в том, что вместо 147 зарегистрированных членов инициативной...
 
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