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Глава инициативной группы Натальи Кисель обложил матами журналиста «Нашей Нивы»
Источник материала: Партизан
Руководитель инициативной группы Натальи Кисель Сергей Штода признался журналисту «Нашей Нивы» в том, что вместо 147 зарегистрированных членов инициативной группы подписи в поддержку Натальи Кисель на самом деле собирают 2500 человек. Это является грубым нарушением законодательства.
Сергей Штода занимается грузоперевозками. В середине 2010-х он ненадолго вступил в ОГП. Фото Кирилла Хилько
Журналист Нашей Нивы Владислав Шведович предварительного предупредил г-на Штоду о том, что их беседа записывается и будет опубликована.
После публикации статьи Сергей Штода, зарегистрировавшись на сайте nn.by со своего номера мобильного телефона начал нецензурно отзываться об авторе статьи.
Владислав Шведовчи решил позвонить и еще раз пообщаться с Сергей Штодой. Последний не стеснялся в выборе слов. Стенограмма телефонного разговора
Издание передало аудиозапись разговора Наталье Кисель. Она отказалась публично комментировать ситуацию.
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Руководитель инициативной группы Натальи Кисель Сергей Штода признался журналисту «Нашей Нивы» в том, что вместо 147 зарегистрированных членов инициативной...
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