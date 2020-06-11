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Головченко: Требуется безотлагательно принять решения по защите внутреннего рынка

11.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роман Головченко заявил, что главная задача правительства — устойчивый экономический рост, а главное — темпом вышесреднемировых. Об этом он заявил депутатам после официальной церемонии представления парламенту Беларуси, пишет TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Требуется безотлагательно принять решения по защите внутреннего рынка, — заявил новый премьер-министр.

Головченко напомнил, что многие страны без стеснения закрывают границы, активно возвращаются к протекционизму, всеми способами защищают национальные рынки, несмотря на международные обязательства. При этом он заверил, что «мы будем действовать выверено».

Премьер также заявил о необходимости повышения эффективности госсектора, который формирует фискальные риски для бюджета.

— Бизнес, в том числе государственный, должен быть прибыльным. А бюджет должен использоваться для решения социальных вопросов и развития инфраструктуры, — уверен премьер.


Он заявил, что от чиновников сегодня требуется инициативность, самостоятельность и жесткая дисциплина.

Премьер-министр также заявил о необходимости избавить экономику от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.

Головченко отметил, что работать правительство будет в тесном взаимодействии с Нацбанком. При этом он подчеркнул, что макрофинансовой стабильности на нынешнем этапе уже недостаточно.
 
 
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Роман Головченко заявил, что главная задача правительства — устойчивый экономический рост, а главное — темпом вышесреднемировых. Об этом он заявил депутатам...
 
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