ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

11.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

В частности, изменения коснутся страхования гражданской ответственности нотариусов. Планируется увеличить размер страхового возмещения и расширить перечень страховых случаев. А срок исковой давности, когда можно требовать выплаты возмещения, увеличится с 3 до 10 лет.

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Законопроект вводит новые нормы, где увеличивается размер страхового возмещения, вводится страхование дополнительной ответственности.

Помимо нотариуса, который сам страхует свою гражданскую ответственность, страхует ответственность дополнительно также Белорусская нотариальная палата – до 10 тысяч базовых величин.

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

Кроме того, законопроект вводит принцип экстерриториальности для сделок с недвижимостью. Если сейчас к нотариусу нужно обращаться по месту нахождения имущества, после вступления в силу закона сделку можно будет заключить у любого специалиста без территориальной привязки.

Люди в материале: Олег Слижевский, Наталья Кочанова, Анатолий Исаченко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первоочередные задачи вчерашнего дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика