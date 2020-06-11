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«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, изменения коснутся страхования гражданской ответственности нотариусов. Планируется увеличить размер страхового возмещения и расширить перечень страховых случаев. А срок исковой давности, когда можно требовать выплаты возмещения, увеличится с 3 до 10 лет.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Помимо нотариуса, который сам страхует свою гражданскую ответственность, страхует ответственность дополнительно также Белорусская нотариальная палата – до 10 тысяч базовых величин.
Кроме того, законопроект вводит принцип экстерриториальности для сделок с недвижимостью. Если сейчас к нотариусу нужно обращаться по месту нахождения имущества, после вступления в силу закона сделку можно будет заключить у любого специалиста без территориальной привязки.
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«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов
Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе...
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