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На работников Белгазпромбанка, который возглавлял Бабарико, завели уголовное дело. Идёт обыск

11.06.2020 10:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску. Об этом сообщает «Наша Нива». Как выяснила «Свобода», Департамент финансовых расследований (ДФР) возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере, а также за легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Фигуранты дела – бывшие и нынешние сотрудники банка. По словам ДФР, Бабарико пока по делу процессуального статуса не имеет.

Белгазпромбанк входит в число крупнейших частных банков Беларуси. До мая этого года на протяжении 20 лет банком руководил Виктор Бабарико, позже он заявил о желании баллотироваться кандидатом в президенты и покинул пост председателя правления.

Дополняется.

 
 
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Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску. Об этом сообщает «Наша Нива». Как выяснила...
 
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