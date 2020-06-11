На работников Белгазпромбанка, который возглавлял Бабарико, завели уголовное дело. Идёт обыск

Источник материала: KYKY

Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску. Об этом сообщает «Наша Нива». Как выяснила «Свобода», Департамент финансовых расследований (ДФР) возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере, а также за легализацию средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Фигуранты дела – бывшие и нынешние сотрудники банка. По словам ДФР, Бабарико пока по делу процессуального статуса не имеет.

Белгазпромбанк входит в число крупнейших частных банков Беларуси. До мая этого года на протяжении 20 лет банком руководил Виктор Бабарико, позже он заявил о желании баллотироваться кандидатом в президенты и покинул пост председателя правления.

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