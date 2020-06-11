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На работников Белгазпромбанка, который возглавлял Бабарико, завели уголовное дело. Идёт обыск
Источник материала: KYKY>
Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску. Об этом
Белгазпромбанк входит в число крупнейших частных банков Беларуси. До мая этого года на протяжении 20 лет банком руководил Виктор Бабарико, позже он заявил о желании баллотироваться кандидатом в президенты и покинул пост председателя правления.
Дополняется.
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Офис «Белгазпромбанка», который возглавлял идущий в президенты Виктор Бабарико, подвергся обыску. Об этом сообщает «Наша Нива». Как выяснила...
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