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Поменяли местами лица белорусских звезд. Спорим, теперь вы ни за что их не узнаете?
Источник материала: Tut.by
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Начнем по традиции с самого простого. Этих людей вы 100% знаете. Один из них — человек-мем, другая — певица и депутат. Признайтесь, вы уже догадались, о ком речь.
Пока нет. Кто это?
Александр Солодуха и Ирина Дорофеева же.
Эти ребята — скорее кумиры молодежи, оба музыканты. Попробуйте понять, чьи лица мы поменяли местами.
Давайте подсказку!
Слева — Катя Иванчикова, она же Катя IOWA, вокалистка одноименной группы. Справа — любимый исполнитель белорусских школьников Тима Белорусских. Неужели не узнали?
Уверены, как минимум одного человека на этом коллаже вы знаете. Он крайне плодовитый музыкант и хорошо известен за пределами Беларуси. В паре с ним — модель, которую еще называют «белорусской Барби». Кто на фото?
Что-то нет идей. Какой правильный ответ?
Это популярная инстаграм-дива Катя Коба и Сергей Михалок — фронтмен «Ляписа 98», Brutto и Drezden. Как вам такой дуэт?
Еще попытка. На фото ниже — два музыканта, правда, стили их музыки сильно отличаются. Попробуйте понять, кто это.
Я вряд ли угадаю. Это кто?
Да ладно, тут все просто. Слева — рэпер Олег Савченко, лидер ЛСП. Справа — минская инди-певица Palina (Республика Полина).
Надеемся, что, несмотря на необычный образ, вы сразу разглядите в девушке снизу популярную актрису, которая активно снимается в российском кино. Слева — молодой музыкант из Гомеля, который выстрелил в 2019 году с хитами «Холодок» и «Патамушка». Что думаете?
Даже не знаю. Кто эти люди?
Это Александра Бортич — актриса с белорусскими корнями, звезда комедий «Я худею» и «Холоп». Рядом с ней — поп-певец Влад Самохвалов, он же Мэвл.
А здесь каким музыкантам мы поменяли лица? Если что, слева должна быть девушка.
Вообще без понятия. Подскажете?
Запросто! Слева певица Рита Дакота, справа — ваш любимый Макс Корж.
Этот коллаж получился очень мудреным, но узнать можно. Слева — человек, связанный с юмором, справа — эстрадная певица.
Затрудняюсь. Кто они?
Лицами обменялись стендап-комик Слава Комиссаренко, который выступает на российском телевидении, и певица Алена Ланская, представлявшая Беларусь на «Евровидении» в 2013 году.
У нас остались три коллажа, и они посвящены известным белорусским парочкам — музыкантам и блогерам. Попробуйте догадаться, кто эти люди на фото, а в самом низу вас на всякий случай ждет подсказка.
Никого не узнал (-а). Кто все эти люди?
Смотрите, мы поменяли местами лица трех пар: Артема Лукьяненко и Ксении Жук из Naviband, Бакея и певицы Лисы, а также популярных у молодежи блогеров Юли Годуновой и Влада Бумаги. Теперь все стало на свои места?
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