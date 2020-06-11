Поменяли местами лица белорусских звезд. Спорим, теперь вы ни за что их не узнаете?

Источник материала: Tut.by

В Сети есть сайт Reflect , на котором можно быстро и (почти) незаметно поменять местами лица людей. С помощью этой программы мы сделали своеобразную пластическую операцию некоторым белорусским звездам. Получилось что-то уж очень странное, но вы все равно можете попытаться угадать, чьи лица мы поменяли местами. Это как минимум весело!

Этим текстом мы не хотели никого обидеть, он носит исключительно шуточный характер. Фото звезд — из их Instagram.

Начнем по традиции с самого простого. Этих людей вы 100% знаете. Один из них — человек-мем, другая — певица и депутат. Признайтесь, вы уже догадались, о ком речь.





Пока нет. Кто это? Александр Солодуха и Ирина Дорофеева же.



Эти ребята — скорее кумиры молодежи, оба музыканты. Попробуйте понять, чьи лица мы поменяли местами.





Давайте подсказку! Слева — Катя Иванчикова, она же Катя IOWA, вокалистка одноименной группы. Справа — любимый исполнитель белорусских школьников Тима Белорусских. Неужели не узнали?



Уверены, как минимум одного человека на этом коллаже вы знаете. Он крайне плодовитый музыкант и хорошо известен за пределами Беларуси. В паре с ним — модель, которую еще называют «белорусской Барби». Кто на фото?





Что-то нет идей. Какой правильный ответ? Это популярная инстаграм-дива Катя Коба и Сергей Михалок — фронтмен «Ляписа 98», Brutto и Drezden. Как вам такой дуэт?



Еще попытка. На фото ниже — два музыканта, правда, стили их музыки сильно отличаются. Попробуйте понять, кто это.





Я вряд ли угадаю. Это кто? Да ладно, тут все просто. Слева — рэпер Олег Савченко, лидер ЛСП. Справа — минская инди-певица Palina (Республика Полина).



Надеемся, что, несмотря на необычный образ, вы сразу разглядите в девушке снизу популярную актрису, которая активно снимается в российском кино. Слева — молодой музыкант из Гомеля, который выстрелил в 2019 году с хитами «Холодок» и «Патамушка». Что думаете?





Даже не знаю. Кто эти люди? Это Александра Бортич — актриса с белорусскими корнями, звезда комедий «Я худею» и «Холоп». Рядом с ней — поп-певец Влад Самохвалов, он же Мэвл.



А здесь каким музыкантам мы поменяли лица? Если что, слева должна быть девушка.





Вообще без понятия. Подскажете? Запросто! Слева певица Рита Дакота, справа — ваш любимый Макс Корж.



Этот коллаж получился очень мудреным, но узнать можно. Слева — человек, связанный с юмором, справа — эстрадная певица.





Затрудняюсь. Кто они? Лицами обменялись стендап-комик Слава Комиссаренко, который выступает на российском телевидении, и певица Алена Ланская, представлявшая Беларусь на «Евровидении» в 2013 году.



У нас остались три коллажа, и они посвящены известным белорусским парочкам — музыкантам и блогерам. Попробуйте догадаться, кто эти люди на фото, а в самом низу вас на всякий случай ждет подсказка.













Никого не узнал (-а). Кто все эти люди? Смотрите, мы поменяли местами лица трех пар: Артема Лукьяненко и Ксении Жук из Naviband, Бакея и певицы Лисы, а также популярных у молодежи блогеров Юли Годуновой и Влада Бумаги. Теперь все стало на свои места?







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