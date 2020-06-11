ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молодой специалист выбирает село

11.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

 

Молодой специалист выбирает село

Светлана Кирисюк

На протяжении 3 лет Светлана Кирисюк работает экономистом в  ОАО «Дружба народов». В свое время, поступая в Столинский государственный аграрно-экономический колледж, она понимала, что работать будет в сельском хозяйстве.

– Мои родители работали в СПК в родных Хабовичах, – рассказывает девушка, – поэтому сельский труд мне близок и знаком. В школе я очень любила математику, это и повлияло на выбор профессии.

По распределению молодой специалист попала в ОАО «Дружба народов». После отработки планирует здесь остаться.

ОАО «Дружба народов» – небольшое хозяйство, в котором работает 70 человек.  Как рассказала Светлана,  сейчас они переживают сложный период,  хозяйство испытывает финансовые трудности.

«Я с радостью наблюдаю за тем, как постепенно всё меняется (с апреля 2019 года ОАО «Дружба народов» находится на финансовом оздоровлении. – Прим. автора) – значительно выросли и объём, и качество сдаваемого молока, а это «живые» деньги», – замечает молодой специалист.

О нашей героине положительно отзываются и руководство, и коллектив. Сама Светлана говорит о том, что без помощи коллег ей было бы сложнее.

– Когда учишься, всё представляешь по-другому. На практике важно уметь адаптироваться, подстраиваться под особенности хозяйства, – замечает Светлана.

Девушке предоставили жильё. Со своими  коллегами, такими же молодыми специалистами, Светлана живёт в «президентском домике».

Работа ей очень нравится. Кроме хорошего коллектива, она встретила здесь свою судьбу.

– Когда я пришла на работу, Александр был в армии. После – трудоустроился в хозяйство механизатором, – рассказывает собеседница.

Молодые люди подружились. Александр сделал девушке предложение, и сейчас они готовятся к свадьбе.

Как заметила Светлана,  спокойная размеренная сельская жизнь ей по душе, в свободное время она любит читать книги.

Как и любая девушка, Светлана мечтает о своём доме и тихом семейном счастье. А пока трудится на любимой работе, углубляясь в профессию, радуется лету  и готовится к важному событию в жизни.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой специалист выбирает село
 
Новости дня
Новости разные
 
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика