Молодой специалист выбирает село

Источник материала: Кобринский вестник

На протяжении 3 лет Светлана Кирисюк работает экономистом в ОАО «Дружба народов». В свое время, поступая в Столинский государственный аграрно-экономический колледж, она понимала, что работать будет в сельском хозяйстве.

– Мои родители работали в СПК в родных Хабовичах, – рассказывает девушка, – поэтому сельский труд мне близок и знаком. В школе я очень любила математику, это и повлияло на выбор профессии.

По распределению молодой специалист попала в ОАО «Дружба народов». После отработки планирует здесь остаться.

ОАО «Дружба народов» – небольшое хозяйство, в котором работает 70 человек. Как рассказала Светлана, сейчас они переживают сложный период, хозяйство испытывает финансовые трудности.

«Я с радостью наблюдаю за тем, как постепенно всё меняется (с апреля 2019 года ОАО «Дружба народов» находится на финансовом оздоровлении. – Прим. автора) – значительно выросли и объём, и качество сдаваемого молока, а это «живые» деньги», – замечает молодой специалист.

О нашей героине положительно отзываются и руководство, и коллектив. Сама Светлана говорит о том, что без помощи коллег ей было бы сложнее.

– Когда учишься, всё представляешь по-другому. На практике важно уметь адаптироваться, подстраиваться под особенности хозяйства, – замечает Светлана.

Девушке предоставили жильё. Со своими коллегами, такими же молодыми специалистами, Светлана живёт в «президентском домике».

Работа ей очень нравится. Кроме хорошего коллектива, она встретила здесь свою судьбу.

– Когда я пришла на работу, Александр был в армии. После – трудоустроился в хозяйство механизатором, – рассказывает собеседница.

Молодые люди подружились. Александр сделал девушке предложение, и сейчас они готовятся к свадьбе.

Как заметила Светлана, спокойная размеренная сельская жизнь ей по душе, в свободное время она любит читать книги.

Как и любая девушка, Светлана мечтает о своём доме и тихом семейном счастье. А пока трудится на любимой работе, углубляясь в профессию, радуется лету и готовится к важному событию в жизни.

Людмила ПАШКОВИЧ.

Фото автора.