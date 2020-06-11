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Глава СК не исключает изменения числа фигурантов "дела Тихановского"

11.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич не исключает изменения числа фигурантов дела о "об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" на пикете в Гродно 29 мая.

Глава СК не исключает изменения числа фигурантов "дела Тихановского"
"Центральный аппарат Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст.364 Уголовного кодекса по факту применения насилия к сотрудникам органов внутренних дел в Гродно во время одного из пикетов. В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц", - сказал Носкевич в четверг после доклада главе государства.

Его цитирует госагентство БелТА.

Носкевич сообщил, что "идет плановая спокойная работа по фиксации противоправных действий" и сбору доказательств.

"Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно, их будет больше, возможно, меньше", - уточнил он.

"Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела", - заявил глава СК.

Как сообщалось, 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

В СК Беларуси утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще ряду лиц обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе МВД Беларуси также заявило, что при обыске на даче Тихановского было найдено $900 тыс. Вместе с тем соратники блогера утверждают, что деньги могли быть подброшены, поскольку их нашли только при третьем обыске и третьей следственной бригадой.

Белорусские правозащитники п знали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу (Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика) политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

В настоящее время сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп. Согласно календарному плану выборов, эта стадия электоральной кампании завершается 19 июня.

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.
 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич не исключает изменения числа фигурантов дела о "об организации групповых действий, грубо нарушающих...
 
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