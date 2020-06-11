В Сербии «забили» на коронавирус. Мы уже отвыкли от таких полных трибун

Источник материала: Tut.by

На полуфинал Кубка «Партизан» — «Црвена Звезда» в Белграде собралось около 25 тысяч, столько зрителей мы давно уже не видели в европейском футболе, пишет tribuna.

На 10 июня в стране было всего 400 больных; из 12031 выявленных случаев выздоровели 11 348 (даже не хочется сравнивать с Беларусью). Поэтому власти дали послабление: любое количество зрителей, лишь бы соблюдалась дистанция в 1 метр.

Чтобы уложиться в лимит, арены нужно заполнять на треть — в Италии все посчитали: если рассаживать одного болельщика на три сиденья (ширина одного — 45 см), то расстояние между зрителями будет минимум 90 сантиметров плюс зазор между стульчиками.

«Это важно прежде всего для белградских клубов. 90 процентов сербской аудитории болеет за «Партизан» или «Црвену Звезду», — говорит генеральный секретарь Сербской Суперлиги Дарко Рамовс в интервью The Associated Press.

Очевидно, в Белграде перебрали со зрителями (должно быть около 11 тысяч) и дистанция на практике не соблюдалась. Просто посмотрите на фанатов — разве тут есть метр?

























«Црвена Звезда» уже стала чемпионом, но дубля не будет: Бибрас Натхо забил, «Партизан» выиграл 1:0. Теперь 24 июня «Партизан» встретится с «Войводиной».