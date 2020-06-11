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Космонавты создали «экзотическую материю» на борту МКС

11.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Космонавты создали «экзотическую материю» на борту Международной космической станции. Об этом пишет Independent со ссылкой на публикацию в Nature.


Фото: NASA / JSC

В эксперименте была задействована микрогравитация космоса для генерации и изучения вещества при помощи способов, которые были бы невозможны на Земле. И полученные результаты могут изменить наше понимание физики на фундаментальном уровне.

Исследования показали, что астронавты смогли сгенерировать пятое состояние вещества — конденсат Бозе-Эйнштейна, основу которого составляют бозоны, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю. При таких экстремальных температурах вещество начинает вести себя странно: атомы становятся единым целым, которое проявляет квантовые свойства.

Ученые надеются использовать эти конденсаты Бозе-Эйнштейна для глубокого понимания квантовой механики. Но проблема в том, что на Земле точному измерению может помешать гравитация. Так что исследователи отправили оборудование, известное как «Лаборатория холодного атома», на Международную космическую станцию.

Это позволило астронавтам на борту подготовить конденсаты Бозе-Эйнштейна и измерить, как условия микрогравитации изменили свойства материи по сравнению с Землей. Например, они обнаружили, что атомы вращаются гораздо дольше — это состояние длится более секунды, по сравнению с десятками миллисекунд на Земле. Это, в свою очередь, поможет исследователям наблюдать конденсаты с гораздо большей точностью, поскольку у них будет больше времени.

Более того, исследователи пишут, что конденсаты смогли достигать еще более низких температур. По мере того как условия становятся холоднее, экзотические квантовые эффекты становятся более заметными, что позволяет исследователям лучше понимать их и потенциально пролить свет на некоторые из самых фундаментальных загадок физики.

Данный эксперимент — это лишь часть множества новаторских работ, проводимых на МКС.

 
 
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Это стало возможно благодаря микрогравитации космоса.
 
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