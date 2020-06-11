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Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных п

11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По словам наших читателей, в здание головного офиса «Белгазпромбанка» сегодня пришли около 50 человек в масках. Также наши источники сообщают, что сегодня обыски прошли и у двух членов инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. Комитет госконтроля заявил про уголовное дело в отношении бывших и действующих сотрудников банка.

Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных п

По нашей информации, в здании работают сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В данный момент они проводят проверку. Версия про количество задействованных сотрудников разнится. Работники банка говорят, что группа из 40 человек появилась в головном офисе в 8:30 утра и до сих пор не покинула его пределов.

Вокруг главного офиса банка на улице Притыцкого все внешне спокойно. Клиенты заходят в помещение, чтобы снять деньги или поменять их.

Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных п

Официально

В пресс-службе КГК Onliner подтвердили, что в данный момент ДФР проводит следственные мероприятия в головном офисе «Белгазпромбанка».

— ДФР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». А также по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере», — рассказали в пресс-службе. — Проводятся неотложные следственные действия. Дополнительная информация будет сообщена позже.

— В качестве подозреваемых по данному уголовному делу проходят сотрудники коммерческих структур, бывшие и действующие сотрудники «Белгазпромбанка», — дополнили в пресс-службе.

Обыски в головном офисе «Белгазпромбанка». КГК: возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных п

Что касается Виктора Бабарико, то он, по информации Комитета госконтроля, «в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет».

Согласно Уголовному кодексу особо крупный размер — это сумма, превышающая базовую величину в 3500 и более раз. Исходя из того, что сейчас базовая равна 27 рублям, на данный момент особо крупным размером считается сумма выше 94,5 тыс. рублей.
Максимальная санкция по этим двум статьям — до семи лет лишения свободы, дополнительно может быть штраф и (или) лишение права занимать определенные должности.

Что говорят в штабе Бабарико?

— Дела у нас — как обычно. Мы не располагаем какой-то суперинформацией. Штаб работает, мы собираем подписи. Об обыске в банке узнали из медиа, о других обысках не знаем ничего. С отцом эту ситуацию пока не обсуждали. Думаю, в течение дня отследим новости и выработаем четкую позицию, которую и представим. Пока же продолжаем привычную работу, — рассказал Onliner глава штаба Виктора Бабарико Эдуард Бабарико.

Сейчас во многих Telegram-каналах появился видеокомментарий претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

— Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идет к компании «ПриватЛизинг», и она касается только банковской деятельности, — говорит Бабарико. — Возбуждены уголовные дела в отношении бывших и действующих сотрудников. На вопрос, касается ли это Бабарико, было сказано, что в настоящий момент такой человек не проходит. Это означает, что штаб в безопасности. Мы продолжаем работу. У меня большая просьба не переживать. Банк будет разбираться со своими делами. Штаб это не затрагивает, мы двигаемся по общему плану.

 То, что я не вхожу в круг подозреваемых, — это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли, — добавил Бабарико. — Мне не очень приятно это чувство, скажу вам честно. Но я к нему готовился и это понимаю.

Напомним, Виктор Бабарико вчера заявил о том, что собрал 285 001 подпись — рекордное количество для «альтернативных выдвиженцев». Его инициативная группа продолжает сбор и отмечает, что важно сдать заполненные подписные листы до 14 июня — чтобы успеть проверить перед подачей в ЦИК.

 
 
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  По словам наших читателей, в здание головного офиса «Белгазпромбанка» сегодня пришли около 50 человек в масках. Также наши источники сообщают, что сегодня обыски...
 
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