|
Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики
11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом сегодня в парламенте заявил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Роман Головченко отметил, что в текущей деятельности
"Во взаимодействии с Национальным банком продолжим реализацию мер по обеспечению макроэкономической сбалансированности, улучшению структуры платежного баланса, дальнейшему снижению инфляции и повышению доступности ресурсов для реального сектора экономики", - добавил премьер.
Делом ближайшего времени руководитель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)