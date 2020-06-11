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Горецкая больница будет помогать тем, кто хочет бросить курить

11.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкая районная больница сообщает, что в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака», которая проходит с 31 мая по 21 июня под девизом «Скажи табаку нет!», все желающие бросить курить могут обратиться за помощью в кабинет №1 поликлиники или по телефону горячей линии — 6-22-31.

 

Горецкая больница будет помогать тем, кто хочет бросить курить


 
Теги: Гомель
 
 
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  Горецкая районная больница сообщает, что в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака», которая проходит с 31 мая по 21...
 
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