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Горецкая больница будет помогать тем, кто хочет бросить курить
11.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкая районная больница сообщает, что в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака», которая проходит с 31 мая по 21 июня под девизом «Скажи табаку нет!», все желающие бросить курить могут обратиться за помощью в кабинет №1 поликлиники или по телефону горячей линии — 6-22-31.
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Горецкая районная больница сообщает, что в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака», которая проходит с 31 мая по 21...
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