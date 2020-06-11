«Этому мы будем уделять самое серьезное внимание» — Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников

Источник материала: Маяк Преднепровья

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад по проекту правительственного постановления «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья», передает корреспондент БЕЛТА.

«Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, — развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что речь идет о поддержке различных категорий работников соцсферы, в том числе врачей и учителей. «Я не скрываю — это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям», — сказал Президент . Глава государства отметил, что сейчас благодарят медиков за работу в непростой эпидемиологической ситуации, однако жилищный вопрос для врача может быть актуальнее слов благодарности.

«Мы как-то с вами уже определялись и имеем образцы подобных домов: смотрели их в Боровлянах , недорогие, очень удобные. Таким образом мы можем решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей. Это не просто общежитие (хоть так и называется). Если бы мне в молодости такую квартиру, как в этом общежитии… То есть недорогие, не затратные проекты, которые мы можем реализовать. Они будут не окупаемые, но все-таки за арендное жилье люди платят немало. Поэтому я бы не сказал, что это такой уже страшно убыточный проект. Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры и так далее, — считает Александр Лукашенко. — Это, конечно же, прежде всего касается наших регионов, да и в Минске у нас немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь».

В настоящее время по постановлению Совмина от 11 июля 2016 года №535 арендное жилье в первую очередь предоставляется тренерам-преподавателям специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ — училищ олимпийского резерва и тренерам национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки. Новым постановлением предлагают расширить перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья.

Как отметили в правительстве, на сегодняшний день из более 49 тыс. работников социальной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желание получить арендное жилье изъявили около 5 тыс. человек. Наиболее остро этот вопрос стоит в Минской и Гомельской областях. При этом численность медиков, заключивших пятилетние контракты и нуждающихся в арендном жилье, составляет почти 2,5 тыс. человек, педагогов — 1,1 тыс., работников культуры и творческих работников — 631.

Определенный положительный опыт по обеспечению жильем молодых специалистов есть в системе здравоохранения. За 2017-2019 годы жилье получили более 2,2 тыс. молодых врачей: им были выделены 572 арендные квартиры, 534 отдельные комнаты в общежитиях и около 1,4 тыс. койко-мест. Благодаря государственной поддержке и четко выработанным мероприятиям по обеспечению комфортным жильем удалось достичь высокого уровня закрепляемости молодых специалистов отрасли на первом рабочем месте после отработки установленного срока. За последние пять лет он вырос с 69,5% до 83,5%. Опыт Минздрава, считают в правительстве, говорит о необходимости законодательного закрепления права работников социальной сферы на первоочередное предоставление арендного жилья.

/Будет дополнено/.