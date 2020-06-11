«Этому мы будем уделять самое серьезное внимание» — Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников

«Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для работников социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, — развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он добавил, что речь идет о поддержке различных категорий работников соцсферы, в том числе врачей и учителей. «Я не скрываю — это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям», — сказал
«Мы как-то с вами уже определялись и имеем образцы подобных домов:
В настоящее время по постановлению Совмина от 11 июля 2016 года №535 арендное жилье в первую очередь предоставляется тренерам-преподавателям специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ — училищ олимпийского резерва и тренерам национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки. Новым постановлением предлагают расширить перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья.
Как отметили в правительстве, на сегодняшний день из более 49 тыс. работников социальной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, желание получить арендное жилье изъявили около 5 тыс. человек. Наиболее остро этот вопрос стоит в Минской и Гомельской областях. При этом численность медиков, заключивших пятилетние контракты и нуждающихся в арендном жилье, составляет почти 2,5 тыс. человек, педагогов — 1,1 тыс., работников культуры и творческих работников — 631.
Определенный положительный опыт по обеспечению жильем молодых специалистов есть в системе здравоохранения. За 2017-2019 годы жилье получили более 2,2 тыс. молодых врачей: им были выделены 572 арендные квартиры, 534 отдельные комнаты в общежитиях и около 1,4 тыс. койко-мест. Благодаря государственной поддержке и четко выработанным мероприятиям по обеспечению комфортным жильем удалось достичь высокого уровня закрепляемости молодых специалистов отрасли на первом рабочем месте после отработки установленного срока. За последние пять лет он вырос с 69,5% до 83,5%. Опыт Минздрава, считают в правительстве, говорит о необходимости законодательного закрепления права работников социальной сферы на первоочередное предоставление арендного жилья.
/Будет дополнено/.