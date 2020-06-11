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В «Белгазпромбанке» проходят обыски. Бабарико прокомментировал

11.06.2020 13:24 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск. Обыск проходит также в компании «ПриватЛизинг», связанной с банком.Бабарико отметил, что обыски проходят у людей, с которыми он связан.

Оппонент Лукашенко сказал членам своей инициативной группы, что речь идет только о делах, связанных с банком. Сам Бабанико, как заявили в Департаменте финансовых расследований, сейчас не имеет статуса по этому делу. 

«Штаб в безопасности. Мы продолжаем работу. Мы движемся по общему плану», - подчеркнул Бабарико. Он предложил покинуть команду тем, кто чего-то опасается в таких условиях. Политик заявил, что всем будет очень благодарен за совместную работу.

Действия силовиков он расценивает не в последнюю очередь как давление на себя. «Идет давление на меня: формирование комплекса вины за людей, которые мне поверили и за мной пошли», - говорит экс-банкир.

«Сейчас происходят действия, которые с полной ясностью говорят, что власти готовы пойти на все, чтобы не допустить честных выборов», - сказал в своем обращении Бабарико.

По его словам, обыски проходят у людей, связанных непосредственно с претендентом в кандидаты, так как на самого его компрометирующих документов и фактов нет. Поэтому власти надеются найти хоть что-то, чтобы «зацепиться».

 
 
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В головном офисе «Белгазпромбанка», главой которого был претендент на президентское кресло Виктор Бабарико, проходит обыск.
 
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