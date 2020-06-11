Mercedes-Maybach S650 получил эксклюзивную версию: всего выпустят 15 машин

Источник материала: Tut.by

Такой Mercedes-Maybach не должен затеряться среди прочих S-классов: соперниками седана S 650 Night Edition сами создатели считают британскую парочку Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Ghost .





Собственно, это неудивительно, ведь стоимость S 650 в исполнении Night Edition приближается к отметке 250 тысяч долларов. Собственно, от стандартного Mercedes-Maybach S-класса новая версия отличается лишь декором: на багажной двери появился карбоновый спойлер, установлены 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, а кузов окрашен в черный цвет Obsidian Black. Еще одна отличительная особенность — шильдики с названием спецверсии на передних крыльях и в интерьере.









Кроме того, в салоне деревянные вставки заменены на углепластиковые, также в отделке используется двухцветная (черного и кремового оттенков) кожа наппа. Разумеется, такой Maybach уже «в базе» располагает всеми возможными для модели опциями включая раздельные кресла заднего ряда с функциями массажа и вентиляции, атмосферную подсветку, аудиосистему Burmester, систему ночного видения, пневмоподвеску и так далее.





Под капотом S 650 Night Edition скрывается битурбо-V12 6.0 (630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента) разработки отделения Mercedes-AMG, работающий в комбинации с 7-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Напомним, что само подразделение AMG уже отказалось от V12 для своих моделей, продолжив при этом выпуск таких моторов для суббренда Maybach.





Для поддержания эксклюзивности будет произведено лишь 15 экземпляров S 650 Night Edition, причем все предназначены для рынка США — за океаном цены на седан стартуют от 242 950 долларов.