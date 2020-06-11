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Ночью в Минске нетрезвые подростки стреляли по окнам квартир
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске трое парней после распития алкогольных напитков обстреляли окна жильцов соседнего дома.
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Установлено, что родители одного из юношей уехали на дачу. Парень позвал к себе в гости друзей. Один из них взял с собой пневматический пистолет. Употребив спиртное, ребята захотели испытать оружие. Несовершеннолетние начали стрелять в окна дома напротив, нанеся ущерб жильцам четырёх квартир.
Проводится проверка по факту распития подростками алкоголя. Все трое причастных к инциденту – учащиеся одного из минских лицеев. Ранее молодые люди к уголовной и административной ответственности не привлекались.
На прошлой неделе в Гродно местный житель выстрелил в лифтёров из страйкбольного оружия.
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Новости Беларуси. В Минске трое парней после распития алкогольных напитков обстреляли окна жильцов соседнего дома. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию...
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