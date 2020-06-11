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Как мыть овощи и фрукты, чтобы избежать кишечных инфекций? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Овощи и фрукты – неотъемлемая часть летнего рациона. Они богаты витаминами и макроэлементами, поэтому необходимо регулярно употреблять их в пищу. Как правильно мыть овощи и фрукты, чтобы избежать кишечных инфекций,
Мария Лопатина рассказала, как правильно мыть продукты перед употреблением в пищу.
Можно использовать щетку, однако нельзя применять моющие средства. Это касается даже тех, на которых есть пометки «эко» или «детское». Как пояснила гастроэнтеролог, частицы средства могут попасть в кишечник и вызвать нарушение микрофлоры. Особенно антибактериальные средства.
ФОТО: passion.ru
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Овощи и фрукты – неотъемлемая часть летнего рациона. Они богаты витаминами и макроэлементами, поэтому необходимо регулярно употреблять их в пищу. Как правильно...
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