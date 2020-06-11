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Как мыть овощи и фрукты, чтобы избежать кишечных инфекций? Рассказывает врач

11.06.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как мыть овощи и фрукты, чтобы избежать кишечных инфекций? Рассказывает врач

Овощи и фрукты – неотъемлемая часть летнего рациона. Они богаты витаминами и макроэлементами, поэтому необходимо регулярно употреблять их в пищу. Как правильно мыть овощи и фрукты, чтобы избежать кишечных инфекций, рассказала 5-tv.ru врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

Мария Лопатина рассказала, как правильно мыть продукты перед употреблением в пищу.

Можно использовать щетку, однако нельзя применять моющие средства. Это касается даже тех, на которых есть пометки «эко» или «детское». Как пояснила гастроэнтеролог, частицы средства могут попасть в кишечник и вызвать нарушение микрофлоры. Особенно антибактериальные средства. 

ФОТО: passion.ru

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Овощи и фрукты – неотъемлемая часть летнего рациона. Они богаты витаминами и макроэлементами, поэтому необходимо регулярно употреблять их в пищу. Как правильно...
 
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