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«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

11.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уровень преступности в Беларуси во всем правоохранительном блоке в 2020 году по сравнению с 2019-м снизился на 13,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту тему сегодня, 11 июня, обсудили во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Главу государства интересовали результаты работы ведомства, а также расследование наиболее резонансных уголовных дел.

«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

Также в разговоре затронули и тему организации работы Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Президент отметил, что в будущем он должен стать инновационной образовательной площадкой.

«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Иван Данилович, без самоотчетов, конечно, и всяких отчетов, но, тем не менее, несколько предложений по работе за истекший период этого года. Ну и, поскольку все познается в сравнении, что мы имеем в этом году и как мы выглядим на фоне прошлого года?

Мы не скрываем это. Ряд уголовных дел на контроле у меня находится. Ну и общественно значимые, крупные преступления, которые расследовал Следственный комитет. Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решения суда есть, то хотелось бы знать, каково это решение.

«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

Это говорит о качестве работы Следственного комитета. И мы с вами обсуждали проблему, и вы готовы ее сегодня обсуждать – по созданию Института повышения квалификации следственных работников. Актуальная тема, потому что от следствия требуется больше качества, больше знаний, потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий и так далее.

Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как какое-то учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был у вас центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда. Ну и те вопросы, которые вы хотели бы со мной обсудить.

«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Уровень преступности по сравнению с прошлым годом уменьшился практически на 13,5 %.

Александр Лукашенко:
Всех преступлений?

Иван Носкевич:
Совершенно верно, всех преступлений. На 13,5 % уровень уменьшился по сравнению с прошлым годом.

«Актуальная тема». Александр Лукашенко о создании Института повышения квалификации и переподготовки СК

Александр Лукашенко:
У нас таких темпов падения преступности…

Иван Носкевич:
…давненько не было. Я думаю, что это все-таки результат той планомерной огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и в целом государственных органов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Носкевич

 
 
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Новости Беларуси. Уровень преступности в Беларуси во всем правоохранительном блоке в 2020 году по сравнению с 2019-м снизился на 13,5 %, сообщили в программе Новости «24...
 
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