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МТС рассказал, какие гаджеты чаще всего покупают разные белорусы

11.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС изучил предпочтения покупателей в зависимости от возраста, пола и региона. Проанализировано более 70 тысяч заказов в корзине и 20 тысяч звонков в кол-центр за пять месяцев текущего года.


Самыми активными онлайн-покупателями интернет-магазина МТС стали представители возрастной группы от 25 до 34 лет. Это клиенты из Минска, Гродно и Гомеля — на них приходится более 40% продаж гаджетов. В тройку брендов-лидеров этой возрастной группы вошли Apple, Huawei, Samsung.

Более 20% от всех проданных в интернет-магазине товаров приходятся на клиентов в возрасте от 35 до 44 лет. При этом покупательская активность жителей всей Минской области такая же, как в Витебске или Гомеле. Помимо популярных смартфонов и планшетов Apple, Huawei, Samsung, люди этой возрастной группы чаще других покупают аксессуары, самый популярный — защитное стекло.

Самая активная молодежь проживает в Могилеве, Гомеле и Бресте — на их долю приходится чуть менее 20% от всех онлайн-покупок МТС. Наиболее популярны у них смарт-часы и беспроводные наушники марки Apple. В смартфонах предпочтения те же, что и у покупателей постарше.

Самые активные покупатели возраста 55+ живут в Могилеве, Витебске и Гродно. На них приходится в среднем 8% от всех продаж интернет-магазина. Здесь лидерами клиентских предпочтений являются смартфоны Xiaomi, Honor, Huawei. Старейшим покупателем интернет-магазина МТС в этом году стал 91-летний житель Орши.

В количественном выражении женская и мужская аудитория у интернет-магазина почти равна — 49 к 51% соответственно. Топ-брендов у обоих полов также совпадает: Samsung, Huawei, Apple.

Мужчины наиболее активны в Жодино — приобретают товары почти в 1,5 раза активнее женщин, что составляет 61% от общего числа продаж в этом городе. По количеству покупок мужчин опережают жительницы Витебска, Борисова, Бобруйска. Женщины предпочитают делать заказы по телефону, мужчины — через «корзину». У тех и у других, независимо от возраста, популярны покупки в рассрочку — на ее долю приходится большинство операций интернет-магазина. Такой способ приобретения товаров востребован как в столице, так и среди жителей регионов, где лидируют Полоцк, Мозырь и Барановичи.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Самыми активными онлайн-покупателями интернет-магазина МТС стали представители возрастной группы от 25 до 34 лет.
 
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