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Владимир Некляев: Власть сходит с ума — так не хочет уходить
Источник материала: Партизан
Кандидат в президенты на «выборах» 2010 года Владимир Некляев поделился с «Белорусским партизаном» своим видением того, что сегодня происходит в Беларуси.
- В разгаре политическая кампании под названием «президентские выборы» идет сбор подписей. Несколько потенциальных кандидатов в президенты, а именно Лукашенко, Бабарико, Цепкало, Канопацкая, Кисель заявили, что необходимые 100 000 подписей — и даже больше — собрали. Имея опыт не только в избирательной кампании, но и в таких кампаниях как, например, сбор подписей за улицу Быкова, что вы можете сказать о заявлениях нынешних кандидатов и кандидаток?
— О дамах промолчу. На прошлых «выборах» я вскользь задел Татьяну Короткевич, так сразу: «Женщин бьют!» А это ну никак не мое — и я дал себе слово больше не связываться. Как сказал Бабарико: «Бог простит».
Он - не Бог, а Бабарико - имея почти десятитысячную инициативную группу и немалые ресурсы, необходимое количество подписей, безусловно, собрал.
Возможно, имея ресурсы, собрал Цепкало. При такой поддержке Тихоновского могут быть собраны подписи за его жену. Кстати, вот молодчинка! Когда я узнал, что она не по предварительной договоренности с мужем, а сама, когда его арестовали, подала вместо него документы в ЦИК, готов был подарить ей миллион алых роз...
Лукашенко «миллион алых роз» давно уже нарисовали. На этом всё.
— О том, что он близок к заветным ста тысячам, заявил и Андрей Дмитриев, ваш преемник в кампании «Говори правду». Поскольку он не дама, вы можете сказать, говорит ли он правду?
— Ни одна оппозиционная структура собрать такое количество подписей сегодня не в состоянии. Собрать их можно было бы только объединенными силами под единого кандидата, выдвижение которого оппозиция блистательно — и сознательно — завалила.
Это, разумеется, не значит, что Дмитриева не будет в итоговом избирательном бюллетене Ермошиной. Он там будет. И я не против — он ничем не хуже дам.
-"Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат». Интересно сформулирован посыл – «страну они не получат». Как будто Беларусь - собственность Лукашенко. А кому адресованы эти слова?
— Для Лукашенко в этом нет никаких «как будто». Он же не устает заявлять: «Я построил эту страну». Ни одного предприятия, если не считать таковыми президентские да ледовые дворцы с «табакерками», не построил, а страну вот выстроил. Отсюда простая логика: что выстроил — тем владею.
Кому он это говорит? Всем тем, кто владеет не чужим, а действительно своим. Хоть дворцом, хоть избушкой на курьих ножках. И понимает при этом, что ничего своего, пока есть Лукашенко, у него нет. Ни дворца, ни избушки. Кто и как может помешать Лукашенко их отобрать? Никто и никак. Почему? Потому что так страна построена.
Мне часто говорят: вот почему вы в свое время пошли на выборы, понятно. У вас избушка на курьях ножках. Но почему Бабарико, у которого дворец? К тому же не краденый.
Да потому что он понимает, что хоть этот дворец, как и бизнес, которым он на дворец этот заработал, вроде бы и его, но только вроде бы. Сегодня он у него, а завтра — у главного собственника, который ему даже избушку может не оставить, а предоставить камеру. И каково это чувствовать человеку не только со средствами, но и с чувством самостоятельности, собственного достоинства? Что вот все у тебя есть, а хлоп, ударила бздура в голову главного собственника — и ничего у тебя нет.
Я на месте Бабарико принял бы такое же решение — и не понимаю, как другие терпят?
— Есть версии, что Канопацкая, Кисель, Дмитриев — спойлеры, спаринг-партнёы, а Бабарико, Цепкало – ставленники Кремля. Вы эти версии разделяете?
— О дамах я уже сказал. Как, впрочем, и об Андрее Дмитриеве. Пусть он будет, кем он хочет.
Для конспирологических версий в отношении Бабарико, Цепкало у меня нет никаких оснований. То, что они заявляют разные вещи на разных аудиториях, белоруской и российской, не основание. Это политика, как они ее понимают.
Но придет время не слов, а решений. Вот тогда всё станет очевидным. Если их со всеми собранными подписями не зарегистрируют, и они сразу же (не в день голосования 9 августа, когда будет поздно) не призовут своих сторонников к протесту, тогда все их слова о том, что они для страны, для народа, — болтовня. Они для самих себя.
Не знаю, взвешивали ли они этот решающий момент, представляли ли последствия того или иного решения?.. Трудно представить, что нет. А теперь, когда стало ясно, что все лидеры демократической оппозиции, способные к решительным действиям, проведут время «выборов» в изоляции, ответственность новых людей, назвавшихся политическими оппонентами Лукашенко, еще и возросла.
- «Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? Ну так мы напомним!». Это заявление Лукашенко публично, на всю страну, сделал 4 июня при назначении нового правительства. Параллели недвусмысленные.
— Да, и я уже писал об этом. Какая здесь двусмысленность? Это прямая угроза, прямое заявление руководителя страны о готовности стрелять в народ.
Власть сходит с ума — так не хочет уходить...
Она, власть, не один Лукашенко. Это его министры, генералы, пропагандисты... И никто, слушая его угрозы, не вызвал санитаров, чтобы надеть смирительную рубашку на того, кто готов убивать.
Все остались ему служить.
Я не утверждаю, что ни у кого из них нет чести, чувства собственного достоинства, не позволяющих служить тому, кому они служат. У кого-то, наверное, есть. Но честь и достоинство они так глубоко спрятали, что могут и не найти.
Выйдя из тюрьмы после площади 2010 года, я написал стихи, которые нигде не публиковал. В них перехлёстывают эмоции. Сегодня можно было бы их поправить, написать поспокойнее. Но ничего править, изменять в стихах я не стал. Потому что с того времени НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Помню себя в подростковом пальто.
Мы не на то направляли умы,
Холод насквозь прожигал нас огнём,
Да, мы боялись тюрьмы, Колымы,
Да, чтоб не сдохнуть в грязи и пыли,
Вам, кто целуется с мразью взасос
- Говорят, что за 10 лет, прошедших после Площади 2010 года, многое в нашей стране изменилось. Видно ли это?
- Для кого изменилось? И что?..
Впрочем, для меня изменилось. И вот что. Еще пять лет назад в желании получить сатисфакцию за то, что сделал Лукашенко в 2010 году со страной, с народом (да и отдельно со мной), я мог рассчитывать на самого себя. Не вышло — и теперь я могу рассчитывать разве что на других, на кого-то. А такие расчеты, как показывает опыт моей жизни, редко оправдываются. Почти никогда. Но все же случается, что да. И если кто-то попытается это сделать, я готов пособить.
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Кандидат в президенты на «выборах» 2010 года Владимир Некляев поделился с «Белорусским партизаном» своим видением того, что сегодня происходит в Беларуси.
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