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Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье - в правительстве озвучили условия и цены
11.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси расширяют перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.
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Кто из бюджетников сможет претендовать на первоочередное получение арендного жилья?
Новым постановлением расширен перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Раньше в него входили тренеры-преподаватели специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва и тренеры национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки, а также некоторые другие категории. Сейчас такое право получили также врачи, учителя, творческие работники, работники учреждений культуры, социального обслуживания.
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На каких условиях будет предоставляться первоочередное право на арендное жилье?
Право на первоочередное получение арендного жилья будет предоставляться при условии заключения работником пятилетнего контракта и подтверждения потребности региона в специалисте. Если эти условия будут соблюдены, при аренде жилья будут применяться понижающие коэффициенты.
Сколько будет стоить арендное жилье для бюджетников?
Игорь Петришенко отметил, что стоимость арендного жилья зависит от его качества и региона, даже в Минске цены на квартиры будут отличаться в зависимости от района. Например, арендная "однушка" в столице стоит от 82 до 244 рублей. С учетом понижающих коэффициентов (в каждом регионе они будут разные) бюджетникам она обойдется в 16-49 рублей. Трехкомнатную квартиру они смогут арендовать примерно за 35-105 рублей. Для остальных категорий граждан такое жилье стоит от 176 до 572 рублей. В регионах цены для работников соцсферы будут еще ниже: цены на жилье здесь могут не достигать и 10 рублей. Однако все эти суммы не учитывают коммунальные услуги, обратил внимание вице-премьер.
"Наша задача - обеспечить качественную реализацию документа, чтобы не было очередей, а все работники социальной сферы были обеспечены жильем и не боялись ехать в областные, районные центры, в деревни, создавать там семьи и растить детей", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
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Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье - в правительстве озвучили условия и цены
В Беларуси расширяют перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Об этом...
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