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«Все хорошо». Представитель Цепкало опроверг информацию о приходе сотрудников КГК

11.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля, рассказал представитель его штаба. Позже он опроверг эту информацию.

«Все хорошо». Представитель Цепкало опроверг информацию о приходе сотрудников КГК

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Как рассказал представитель Цепкало Алексей Урбан, несколько сотрудников Комитета госконтроля сейчас находятся у дома Цепкало. Сам Валерий час назад был на пробежке, где он сейчас, его представитель не знает.

— Обыск еще не начался, — сказал представитель Цепкало.

— Такой информации у меня нет, — сказал пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов.

TUT.BY смог дозвониться до супруги Валерия Цепкало Вероники. На вопрос, где она сейчас находится и дежурят ли возле их дома сотрудники Комитета госконтроля, она ответила, что никого не видела. Но и где находится Валерий, она не знает.

— Мы никого не видели, — сказала Вероника Цепкало.

— А где Валерий? Он дома сейчас?

— Не знаю, он куда-то уехал. Я не могу сейчас говорить, — сказала Вероника Цепкало и положила трубку.

Чуть позже представитель Валерия Цепкало Алексей Урбан заявил TUT.BY, что «сотрудники в форме» стояли не у дома Цепкало, а у штаба.

— Сейчас тут никого нет, вы меня неправильно поняли, они были у штаба, не у дома. Обыска в штабе не было. Валера сидит напротив, все хорошо, — заявил TUT.BY Урбан.

Напомним, утром 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка начался обыск.

 
 
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  К дому Валерия Цепкало пришли сотрудники Комитета госконтроля, рассказал представитель его штаба. Позже он опроверг эту информацию. Фото: Станислав Коршунов,...
 
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