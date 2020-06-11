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Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье — в правительстве озвучили условия и цены
11.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси расширяют перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент
«Президент полностью одобрил подходы правительства, соответствующее решение было согласовано с главой государства», — рассказал Игорь Петришенко.
Соответствующее постановление правительства «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья» вступит в силу в ближайшие дни.
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Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье — в правительстве озвучили условия и цены
В Беларуси расширяют перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Об этом сообщил...
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