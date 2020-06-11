Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье — в правительстве озвучили условия и цены

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси расширяют перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА .

«Президент полностью одобрил подходы правительства, соответствующее решение было согласовано с главой государства», — рассказал Игорь Петришенко.

Соответствующее постановление правительства «О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья» вступит в силу в ближайшие дни.

https://www.belta.by