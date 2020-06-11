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Как сидячая работа влияет на женский организм. Спойлер: не очень хорошо

11.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казалось бы, что может быть безопаснее сидячей работы, особенно для женщин? Как правило, в таких случаях таскать ничего не нужно, вредными веществами дышать тоже. Но и в этом положении есть свои минусы. Какие именно — рассказала врач акушер-гинеколог Елена Рудская.

Как сидячий образ жизни влияет на «женские» органы

Елена отмечает, что у современных женщин гинекологические заболевания выявляют чаще, чем у наших бабушек и прабабушек.

— Можно ссылаться на отсутствие диагностики и невозможность получить медпомощь. Но если проанализировать трудовой день обычной белорусской женщины, то, как правило, раньше в нем довольно много времени занимали физнагрузки. После этого наступал ранний сон, полноценный и глубокий, а затем — ранний подъем, который соответствовал циркадным ритмам и выбросу кортизола, а также гормональным изменениям в организме в течение дня.

Врач добавляет: еду раньше тоже выращивали без химикатов, которые повышают урожайность, делают плоды красивее, избавляют от вредителей и тому подобное. Кроме того, люди употребляли много чистой воды, так как не было ни газировок, ни соков в таком большом количестве.

— Итог: наши бабушки и прабабушки имели более здоровый рацион. Вместе с тем их физическая активность была гораздо выше, чем у нас. Речь не про спорт в тренажерном зале, конечно же, а про уровень двигательной активности в течение дня, — объясняет гинеколог.


Фото: Artem Labunsky, unsplash.com

Да, мы можем скорректировать свое питание (которое, по мнению врача, у большинства женщин сейчас оставляет желать лучшего). Но физическая активность даже важнее.

— Дефицит активности опасен не только возможными последствиями в «женской» сфере. Как правило, развитие гинекологических заболеваний у женщин — это следствие тех рециркуляционных процессов в сосудах, которые происходят задолго до появления «женских» симптомов. Например, долгое сидение на стуле или стояние (касается тех, кто работает хирургом, например) способствует застойным процессам в сосудах и, как следствие, нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

— Если это состояние сравнить с природными явлениями, то примерно это выглядит так: в озере стоячая вода, она со временем заболачивается. А в реке вода постоянно обновляется, — поясняет врач. — Так же и активность в сосудистом русле — должна оставаться максимально полноценной.

Помимо этого, сидячий образ жизни может спровоцировать лимфостаз (ведущий к нарушению оттока венозной крови — той самой, которая насыщена углекислым газом и продуктами обмена веществ в тканях).

— Лимфатическая система — это «канализация» нашего организма, поэтому если оттоку лимфы не способствует наше осознанное поведение, то женские заболевания не заставляют себя ждать.


Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Врач добавляет: отсутствие двигательной активности влияет на всю гладкую мускулатуру. Например, при длительном сидении в офисе может развиться дискинезия желчевыводящих путей, что ведет к нарушению процессов метаболизма гормонов, росту новообразований. Также сидячий образ жизни может быть причиной болезненных менструаций.

Еще один момент: когда мы долго сидим, то тратим меньше энергии. Излишек калорий накапливается в подкожно-жировой клетчатке и является в какой-то степени резервуаром эстрогенов.

— Эстрогензависимые заболевания (эндометриоз, полип эндометрия, гиперплазич, мастопатия) могут дать знать о себе с течением времени, если этот момент не корректировать своевременно, — предупреждает Елена. — Также появляется высокий риск инсулинорезистентности при работе в офисе: часто девушки за обедом или за чашкой чая употребляют сладенькое. Все это негативно сказывается на притоке артериальной крови. Кровь плохо обновляется, ткани получают меньше питательных веществ, меньше кислорода, а больше метаболитов гормонов и других элементов, которые должны быть выведены с плазмой крови через печень и почки. Они остаются в тканях и способствуют развитию патологических процессов.

Ну и финальный неприятный «бонус»: изменение в кровообращении яичников может приводить к недостаточному питанию ооцитов (яйцеклеток), что ухудшает их качество, и в итоге потенциально ведет к бесплодию. По своему врачебному опыту Елена заметила: функции яичников у современных женщин зачастую снижаются еще в репродуктивном возрасте.

— Иначе говоря, рано наступает менопауза. Изменения, которые возникают на молекулярном уровне, в сосудистом русле и метаболических процессах могут способствовать развитию женских заболеваний, и, как следствие, — ухудшению качества жизни, — напоминает врач.

Как понять, что мне пора беспокоиться насчет здоровья

Если женщина сидит даже по 5−6 часов в офисе непрерывно, то такая ситуация чревата развитием не только женских болезней, но и других соматических патологий.


Фото: burst.shopify.com

Если в какое-то время начинают чесаться ноги или появляются звездочки либо покраснения, то это признак того, что в мелкорециркуляторном русле начинают развиваться патологические процессы.

— Конечно, о серьезных изменениях, как правило, тело сигнализирует гораздо более явными проблемами: например, боль в ногах, невозможность длительно ходить, — успокаивает гинеколог. — Это же касается и женских заболеваний. Но наша задача — заниматься физической активностью с целью профилактики.

Вообще, Елена называет три «тревожных звоночка»:

  • вы работаете в сидячем положении постоянно;
  • вас беспокоят непонятные боли внизу живота;
  • вы заметили первые признаки варикоза.

— Это первые симптомы, что пора заняться собой и изменить образ жизни, — предупреждает врач.

Как не допустить таких состояний, если пока все хорошо

Если вы основную часть рабочего времени проводите сидя, значит, надо находить возможности для увеличения физической активности:

  • старайтесь каждые 20−30 минут менять положение тела;
  • уберите лишние предметы под столом, чтобы ваши ноги располагались удобно и свободно;
  • чаще вставайте из-за стола. «Для профилактики нужно после 30 минут непрерывного сидения проводить 5-минутную зарядку, например, подъем по лестнице, приседания, наклоны, подъемы ног и рук, — перечисляет Елена. — Даже можно сравнить гигиену труда женщин с гигиеной обучения. У школьников после каждого урока есть 10−15 минут для того, чтобы подвигаться».
  • следите за питанием, откажитесь от перекусов за рабочим столом;
  • соблюдайте питьевой режим — минимум 40 миллилитров воды на 1 килограмм веса.

— Для офисной работы идеально подходят упражнения Кегеля, — подсказывает гинеколог. — Это поочередное напряжение и расслабление мышц тазовой промежности. Такое упражнение весьма полезно для женщины, так как профилактирует опущение стенок влагалища, стрессовое недержание мочи (при чихании, кашле, физической нагрузке), способствует хорошему кровоснабжению органов малого таза и глубоких мышц таза, что вместе с тем является проводниковым фактором для увеличения кровоснабжения органов малого таза.

 
 
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Гинеколог объяснила взаимосвязь между нелюбовью к физической активности и бесплодием.
 
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