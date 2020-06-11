Министр спорта Беларуси: Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры

"Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры — по количеству объектов, по уровню объектов этих. У нас страна сегодня спортивная, это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации", — цитирует министра