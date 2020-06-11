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Министр спорта Беларуси: Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры

11.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал про степень спортивности нашей страны.

"Сегодня я от своих коллег слышу, что мы уже готовы проводить Олимпийские игры — по количеству объектов, по уровню объектов этих. У нас страна сегодня спортивная, это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации", — цитирует министра tvr.by.
 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказал про степень спортивности нашей страны.
 
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