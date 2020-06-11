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Вскрыли более 35 машин: в Гомеле задержали банду автоворов

11.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле милиционеры задержали банду автоворов, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


8 июня сотрудники милиции задержали четверых мужчин, промышлявших кражами из автотранспорта. В течение нескольких месяцев подозреваемые вскрывали припаркованные на улицах и во дворах Гомельской области машины.

В основном хищения совершались из незапертых багажников: исчезал электроинструмент (дрели, шуруповерты, болгарки, электронаждаки), а также насосы, домкраты, аккумуляторы, автомагнитолы и наборы инструментов. Иногда злоумышленники снимали с авто колеса. Похищенное они продавали через торговые интернет-площадки.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что уже известно о причастности подозреваемых как минимум к 35 хищениям. Все молодые люди из Гомеля, не работают: троим от 21 до 22 лет, еще одному 32 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Все молодые люди из Гомеля, не работают: троим от 21 до 22 лет, еще одному 32 года.
 
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