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«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

11.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси нужно активнее строить арендное жилье. И, в первую очередь, его должны получать работники социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассмотрение главы государства 11 июня внесли соответствующий проект постановления правительства. Оно предусматривает право на первоочередное получение жилья из арендного фонда медицинскими, педагогическими, творческими работниками при условии заключения контракта на пять лет. Учитывать будут и важность специалиста.

Такой подход не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему с закреплением кадров в небольших городах. Получить арендное жилье уже изъявили желание порядка 5 тысяч бюджетников. Наиболее остро этот вопрос стоит в Минской и Гомельской областях.

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы как-то определялись с вами и уже имеем образцы подобных домов. Мы смотрели их в Боровлянах: недорогие, очень удобные. Таким образом мы можем решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей. Это не просто общежитие, я посмотрел, хоть оно называется «общежитие». Я представил, если бы мне в молодости такую вот жилплощадь, как в этом общежитии… И жить можно было, и двоих детей можно вырастить на такой жилплощади.  

То есть недорогие, незатратные проекты, которые мы можем реализовать. Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и, желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для небогатых наших врачей, учителей, культурных работников или работников сферы культуры и так далее.

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

Это, конечно же, прежде всего касается наших регионов, да и в Минске у нас немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, тогда и люди не будут за границу уезжать – заработать несчастных 900 или 1000 евро и радоваться, а потом там потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь.

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

Глава государства документ полностью одобрил. Уже в 2020 году для нуждающихся построят около 1000 квадратных метров арендного жилья. За пять лет такими квартирами планируют обеспечить половину очередников.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси нужно активнее строить арендное жилье. И, в первую очередь, его должны получать работники социальной сферы, сообщили в программе...
 
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