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Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

11.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Из перечня исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия и др.

Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда в Беларусь.

https://www.belta.by

 
 
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Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. Из перечня исключены Австрия, Албания,...
 
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