Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Из перечня исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия и др.

Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда в Беларусь.

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