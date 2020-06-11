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Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи COVID-19
11.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили
Из перечня исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия и др.
Прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда в Беларусь.
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Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. Из перечня исключены Австрия, Албания,...
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