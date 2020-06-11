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Смотровая площадка у Свислочи и ремонт у медведицы Нюры. Что нового появится в Минском зоопарке
Источник материала: СТВ
Что нового появится в Минском зоопарке, рассказали в программе
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Какие ещё новости в зоопарке, как будет проходить это лето?
Ирина Климчук:
Такой масштабный проект по реконструкции будет начинаться впереди, надеемся, что до конца года завершится, – это околоводная тропа, которая располагается между минским зоопарком и рекой Свислочь. Сейчас там будут убираться старые опоры, демонтироваться, встраиваться новые современные технологии. Будет смотровая площадка, куда смогут наши посетители подняться и понаблюдать за околоводной и водной фауной, большая коллекция околоводных птиц.
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Что нового появится в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары...
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