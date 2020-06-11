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«Выше всяких похвал»: Екатерина Варнава восхитила поклонников соблазнительным образом

11.06.2020 15:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Выше всяких похвал»: Екатерина Варнава восхитила поклонников соблазнительным образом

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава порадовала поклонников новым бьюти-образом. Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с пышным светлым каре и в прозрачном боди со стразами.  

Для подписи к снимку актриса выбрала  диалог Алисы и Чеширского кота из книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». «Как тебя понимать? – Понимать меня необязательно. Достаточно любить и кормить вовремя», – написала Варнава под фотографией. 

Подписчики ведущей пришли в восторг от ее эксперимента с внешностью и написали комплименты в комментариях: «Вам так отлично. Каре, что надо», «Крутой парик», «Богиня», «Выше всяких похвал. Очень сексуально». 

ФОТО: ru.hellomagazine.com

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Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава порадовала поклонников новым бьюти-образом. Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с...
 
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