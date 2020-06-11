Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко: «Людей волнуют вопросы благоустройства, трудоустройства, историко-краеведческой и исследовательской работы»

Источник материала: Полесская правда





10 июня в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь прошло заседание Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, в котором принял участие и член Совета Республики от Брестской области Владимир Хроленко. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала помощник сенатора Светлана Лёля.

Сенатор выступил с отчетом о проделанной работе за истекший период 2020 года, в том числе о работе с населением и обращениями граждан.

– Людей волнуют вопросы благоустройства и содержания сельских населенных пунктов, элементов инфраструктуры, трудоустройства, историко-краеведческой и исследовательской работы. С начала года при содействии компетентных служб сумели разрешиться десятки проблемных моментов. Так, взаимодействие с населением позволяет объективно оценить ситуацию в конкретном направлении и определить узкие места в законодательстве, над которыми необходимо работать, – подчеркнул Владимир Федорович.

В ходе заседания под руководством председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец парламентарии рассмотрели законопроект, который внесет изменения в законодательные акты по вопросам валютного регулирования и валютного контроля. Нововведения коснутся Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», Банковского кодекса Республики Беларусь и Закона «О рынке ценных бумаг» и позволят расширить принимаемые меры по либерализации валютных отношений и девалютизации экономики в стране.







Положения законопроекта, в первую очередь, предусматривают отмену разрешительного порядка проведения валютных операций, предоставляют право резидентам при проведении валютных операций, связанных с экспортом или импортом (товаров, работ, услуг и др.), самостоятельно определять сроки зачисления валютной выручки и исполнения обязательств нерезидентами; устанавливают обязанность резидентов регистрировать валютные договоры на интернет-портале Национального банка и представлять сведения об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в случаях и порядке, установленных Национальным банком; обуславливают исключительные случаи использования иностранной валюты на территории Республики Беларусь; предусматривают право Национального банка совместно с Советом Министров на введение не более чем на один год (с возможностью пролонгации) валютных ограничений при возникновении кризисных ситуаций.

Парламентарии убеждены, что разработанный законопроект позволит повысить инвестиционную привлекательность Беларуси, улучшить ее позиции в международных рейтингах, поднять уровень доверия к государству со стороны бизнеса и граждан, а также обеспечить прозрачность ведения бизнеса и последовательную системную трансформацию экономики для поддержания ее стабильности. Кроме того, это поспособствует сближению подходов к формированию и проведению единой валютной политика в рамках Евразийского экономического союза.





Светлана Лёля добавила, что в этот же день состоялось очередное заседание второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, где были рассмотрены восемнадцать вопросов. Помимо законопроекта «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», одобрен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», ратифицирован ряд соглашений и протоколов между Правительством Республики Беларусь и правительствами иностранных государств. Судьей Конституционного суда Республики Беларусь избрали Тадеуша Вороновича.