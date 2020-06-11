|
19 гектаров под новую свалку. Уже выделен земельный участок для третьей очереди полигона «Тростенецкий»
Источник материала: СТВ
По предварительной информации, полигон «Тростенецкий» завершит свою работу к 2022 году. Планируется третья очередь строительства и создание мусороперерабатывающего завода. В программе
Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 гектаров под новую свалку. Уже выделен земельный участок для третьей очереди полигона «Тростенецкий»
По предварительной информации, полигон «Тростенецкий» завершит свою работу к 2022 году. Планируется третья очередь строительства и создание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)