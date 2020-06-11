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19 гектаров под новую свалку. Уже выделен земельный участок для третьей очереди полигона «Тростенецкий»

11.06.2020 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

По предварительной информации, полигон «Тростенецкий» завершит свою работу к 2022 году. Планируется третья очередь строительства и создание мусороперерабатывающего завода. В программе «Большой город» обсудили подробности.

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В этом году Мингорисполкомом принято решение о выделении земельного участка для проектирования третьей очереди полигона «Тростенецкий». Площадь полигона будет около 19 гектаров. Все усилия и городских властей, и комитета природных ресурсов будут направлены на то, чтобы увеличивать объемы вторичных материальных ресурсов, чтобы продлить время эксплуатации полигона.
 

Люди в материале: Степан Дубницкий, Екатерина Забенько

 
 
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По предварительной информации, полигон «Тростенецкий» завершит свою работу к 2022 году. Планируется третья очередь строительства и создание...
 
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