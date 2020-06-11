Горецкий РОВД – о преступлениях, совершенных иностранцами

Источник материала: Горецкий вестник

Соблюдение законодательства Республики Беларусь, уважение национальных традиций — является обязанностью не только граждан нашего государства, но и иностранных граждан и лиц без гражданства (далее-иностранцы), пребывающих на территории Республики Беларусь.

В нашей стране законодательно установлены и действуют административно-правовые режимы охраны государственной границы, контроля пребывания иностранцев на территории Республики Беларусь, представляющие собой совокупность правовых норм и основанных на них организационных мер, определяющих порядок пересечения государственной границы и поведения иностранцев в связи с реализацией ими права на проживание и передвижение на территории Республики Беларусь.

Иностранцы, совершившие преступления, административные или иные правонарушения на территории Республики Беларусь, подлежат ответственности на общих, с гражданами Республики Беларусь, основаниях. Однако, помимо ответственности за совершение правонарушений в виде наложения штрафов, к ним применяются меры профилактического характера, направленные на недопущение в дальнейшем совершения правонарушений со стороны иностранцев, и, если письменные предупреждения о необходимости соблюдения Закона не действуют, то принимаются и такие радикальные меры как аннулирование вида на жительство, разрешения на временное проживания, сокращение срока пребывания и т. д. Одной из таких мер является высылка из Республики Беларусь с установлением срока запрета на въезд до 10 лет.

Высылка может быть осуществлена добровольно или в принудительном порядке, осуществляется в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь. Наиболее распространенными правонарушениями, за совершение которых органами внутренних дел может начаться процедура высылки, являются нарушения, предусмотренные ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах), ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» от 04.01.2010 иностранцу может быть отказано во въезде в Республику Беларусь в случае, если он был подвергнут во время своего предыдущего пребывания в Беларуси административному взысканию в виде штрафа и не уплатил его в срок, установленный законодательными актами Республики Беларусь.

На территории г. Горки и Горецкого района на учете в отделении по гражданству и миграции Горецкого РОВД состоит 626 постоянно проживающих и 395 временно проживающих иностранцев, в том числе 366 иностранных студентов. За истекший период 2020 года в отношении 39 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении, наиболее распространенные правонарушения: пребывание иностранных граждан без регистрации, уклонение от выезда с территории Республики Беларусь по истечении установленного срока, проживание не по месту регистрации — 24 протокола (12 в отношении иностранных студентов); распитие спиртных напитков в общественных местах, нарушение правил дорожного движения, умышленное причинение телесного повреждения, мелкое хищение — 15 протоколов (1 в отношении иностранных студентов).

С целью профилактики нарушений законодательства в 2020 году сотрудниками РОВД и деканата факультета международных связей и довузовской подготовки УО «БГСХА» проведено 5 выступлений с участием иностранных студентов по разъяснению им ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь.

Зачастую люди не знают законодательства, но незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. В конечном итоге, чтобы избежать неприятностей, всегда есть возможность прийти на прием в удобное время (в соответствии с распорядком приема граждан) либо проконсультироваться по телефону.

График приема граждан в ОГиМ Горецкого РОВД:

— вторник, пятница с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,

— четверг, суббота с 08.00 до 13.00,

— среда с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить в ОГиМ Горецкого РОВД (тел. 5-88-60)

Анастасия Бельская, вриод начальника ОГиМ Горецкого РОВД