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Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги
Источник материала: СТВ
Примерно в половине распавшихся семей есть дети. После расставания далеко не все родители продолжают заниматься их воспитанием и уж тем более выплачивать алименты. В сюжете проекта СТВ
Вместо помощи – лишь угрозы и зачастую воплощение их в жизнь. Начиналось все 20 лет назад, казалось бы, со счастливого брака. Уже в 2011 году на руках у Анжелики было решение о взыскании алиментов, а на плечах ответственность за дочь. Несколько работ, в перерывах бесконечные суды – согласитесь, нелегкая доля. Все во имя благополучия ребенка. Дочери уже 19, но ситуация-то так и не разрешилась, приобрела новый статус: дети выросли, а долг остался.
Анжелика Железнова:
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Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги
Примерно в половине распавшихся семей есть дети. После расставания далеко не все родители продолжают заниматься их воспитанием и уж тем более выплачивать...
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