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Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

11.06.2020 18:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Примерно в половине распавшихся семей есть дети. После расставания далеко не все родители продолжают заниматься их воспитанием и уж тем более выплачивать алименты. В сюжете проекта СТВ «Специальный репортаж» рассказываем, почему бывших детей не бывает.

Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Анжелика Железнова:
Стол письменный, стулья… Вся мебель, которая находилась в комнате, отец забрал. Чтобы выжить дочку из комнаты, в которой закреплено за ней право на проживание, вот эта вся так называемая мебель, которую принес с помойки, она находилась в детской комнате. Из этой мебели выпрыгивали мыши и крысы. Он снял наши двери, для того чтобы не было условий для проживания, в туалете, в ванне.

Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Вместо помощи – лишь угрозы и зачастую воплощение их в жизнь. Начиналось все 20 лет назад, казалось бы, со счастливого брака. Уже в 2011 году на руках у Анжелики было решение о взыскании алиментов, а на плечах ответственность за дочь. Несколько работ, в перерывах бесконечные суды – согласитесь, нелегкая доля. Все во имя благополучия ребенка. Дочери уже 19, но ситуация-то так и не разрешилась, приобрела новый статус: дети выросли, а долг остался.

Чтобы выжить дочку из комнаты, принёс с помойки мебель с крысами. На какие поступки идут бывшие супруги

Анжелика Железнова:
В 14 -ом году у него было 33 миллиона неденоминированных рублей, в 2016 году сумма долга составляла уже больше 110 миллионов, в августе 2015 года прекращает свою деятельность индивидуального предпринимателя, оформляет свою деятельность по грузоперевозкам на свою маму, которая устанавливает ему самую минимальную заработную плату. Мы с дочкой обратились в суд Ленинского района в марте 19-го года о лишении его родительских прав, потому что долгое время он не давал ребенку прохода, писал всевозможные жалобы в колледж.

Люди в материале: Анжелика Железнова, Кристина Федорович

 
 
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Примерно в половине распавшихся семей есть дети. После расставания далеко не все родители продолжают заниматься их воспитанием и уж тем более выплачивать...
 
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