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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Застолье в Орше имело жуткий финал Один из участников мероприятия ушел с разбитой головой. Началось все с того, что местный житель, который вернулся недавно из мест не столь отдаленных, гулял по...

Один из участников мероприятия ушел с разбитой головой. Началось все с того, что местный житель, который вернулся недавно из мест не столь отдаленных, гулял по городу в поисках компании. Мужчина нигде не работает и очень любит праздники. В тот вечер он встретил товарища, друзья купили алкоголь и отправились в частный дом на окраине Орши. Там дуэт расширился до квартета. Один из собутыльников в какой-то момент ушел спать. А остальные продолжили беседовать. Вскоре переговоры перешли на повышенные тона - вспыхнул конфликт.Хозяин дома схватился за топор и попытался ударить им гостя. Последний подставил руку и смог амортизировать удар. И все же он получил травму головы. После этого пострадавший ударил дебошира, выхватил топор и сбежал. Орудие он по пути выкинул. А сам отправился в близлежащий дом. Там мужчине вызвали скорую. Медики сообщили о происшествии в милицию. Оперативники установили подозреваемого. Это ранее судимый 43-летний житель Орши. Как выяснилось, он недавно освободился из мест заключения. А наказание отбывал за нападение с топором на человека. Правоохранители возбудили уголовное дело.