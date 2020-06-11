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Застолье в Орше имело жуткий финал

11.06.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Один из участников мероприятия ушел с разбитой головой. Началось все с того, что местный житель, который вернулся недавно из мест не столь отдаленных, гулял по городу в поисках компании. Мужчина нигде не работает и очень любит праздники. В тот вечер он встретил товарища, друзья купили алкоголь и отправились в частный дом на окраине Орши. Там дуэт расширился до квартета. Один из собутыльников в какой-то момент ушел спать. А остальные продолжили беседовать. Вскоре переговоры перешли на повышенные тона - вспыхнул конфликт.

Хозяин дома схватился за топор и попытался ударить им гостя. Последний подставил руку и смог амортизировать удар. И все же он получил травму головы. После этого пострадавший ударил дебошира, выхватил топор и сбежал. Орудие он по пути выкинул. А сам отправился в близлежащий дом. Там мужчине вызвали скорую. Медики сообщили о происшествии в милицию. Оперативники установили подозреваемого. Это ранее судимый 43-летний житель Орши. Как выяснилось, он недавно освободился из мест заключения. А наказание отбывал за нападение с топором на человека. Правоохранители возбудили уголовное дело.
 
 
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Один из участников мероприятия ушел с разбитой головой. Началось все с того, что местный житель, который вернулся недавно из мест не столь отдаленных, гулял по...
 
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